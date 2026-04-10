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Zagueiro do Juventude fala sobre missão de parar o invicto Goiás e o artilheiro Anselmo Ramon

Papo busca a primeira vitória na Série B após início difícil, enquanto adversário chega invicto e liderando o campeonato

Tiago Nunes

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