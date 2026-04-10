Zagueiro do Juventude fala sobre missão de parar o invicto Goiás e o artilheiro Anselmo Ramon

Goiás, do técnico Daniel Paulista, tem 12 vitórias e oito empates no ano de 2026 Goiás / Assessoria / Divulgação

O Juventude terá um grade desafio neste começo da Série B. No sábado (11), às 16h, o time enfrenta o Goiás, atual líder da competição, no Estádio Alfredo Jaconi. O adversário chega a Caxias do Sul com uma invencibilidade de 20 jogos e embalado pelo título estadual.

Além da marca coletiva, o Goiás conta com o desempenho individual de Anselmo Ramon. O centroavante soma 11 gols e cinco assistências em 20 partidas na temporada. O zagueiro Messias, que atuou no clube goiano nas últimas duas temporadas, será um dos responsáveis por conter o ataque visitante:

— É um desafio grande. Sei das qualidades da equipe adversária, pois estive lá dois anos seguidos. Mas é um jogo muito difícil, como todos os outros que o nosso clube enfrenta. Para estar num clube como o Juventude, você tem que saber que só vai enfrentar jogos difíceis — afirmou o defensor.

Sobre o duelo direto com o artilheiro do Goiás, Messias reforçou a confiança na preparação do elenco alviverde para neutralizar as principais peças do líder.

— O Anselmo é um jogador com qualidade, mas nossa equipe é capacitada para enfrentá-lo, assim como a qualquer jogador da equipe adversária. Somos muito bem preparados. Será um jogo duelado e estudado. Trabalhamos para sair com a vitória e os três pontos para seguir em busca do acesso — pontuou Messias.