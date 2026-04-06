"Vou escalar os melhores", afirma técnico do Caxias sobre o Ca-Ju da Copa Sul-Sudeste

A derrota com gosto amargo para o Brusque, na largada da Série C 2026, ficou pra trás. O Caxias já trabalha para tentar vencer o Juventude pela Copa Sul-Sudeste.
O clássico 291 desta quarta-feira (8), no Centenário, antecede a partida com o Confiança, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o técnico Marcelo Cabo confirmou que irá mandar a campo força máxima.
— Vai pra esse jogo quem tiver de melhor disponível clinicamente, fisicamente. Eu vou escalar os melhores — destacou o treinador.
Uma vitória sobre o rival poderá colocar o Grená na zona de classificação no Grupo A e afundar o Verdão no Grupo B, uma vez que o Caxias está em terceiro, com quatro pontos, e o Juventude ainda não pontuou no Grupo B.
— A gente encara esse jogo com muito respeito ao clássico, com muito respeito ao nosso torcedor. E nós vamos buscar essa vitória que a gente já não vê há muito tempo — completou Marcelo Cabo.
O Caxias não vence o Juventude há sete anos. A última vitória ocorreu pelo Gauchão 2019: 3 a 0 para o Grená, no Alfredo Jaconi.