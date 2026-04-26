"Vou buscar esse acesso para ele", diz volante do Juventude após morte do pai, na véspera da vitória contra o Londrina

Luan quase marcou o segundo gol alviverde na partida. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um dos personagens da terceira vitória seguida do Juventude na Série B do Brasileiro não marcou gol, nem iniciou como titular. O volante Luan Martins perdeu o pai na sexta-feira (24), viajou até Goiás para as últimas homenagens e conseguiu voltar a tempo de participar do jogo contra o Londrina.

O jogador entrou na segunda etapa, vestindo a camisa com o nome do pai, Cleyton, recebeu o carinho do torcedor e agradeceu todo o apoio no momento difícil.

Após a partida, já na zona mista do Alfredo Jaconi, Luan explicou que o pai sofria de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurológica degenerativa há mais de uma década.

— A gente esperava. Há 12 anos ele vinha lutando contra a doença. Meu pai foi um exemplo de perseverança, foi um guerreiro. O que motivou a estar aqui (no jogo), foi um pedido dele — explicou Luan Martins, que completou em forma de agradecimento:

— Infelizmente, a vida do meu pai acabou, mas a minha tem que seguir. Tenho objetivos a conquistar, e certamente os meus objetivos também são os dele. Vou buscar esse acesso para ele. Quero agradecer à torcida jaconera, que tem me abraçado bastante. E também para a diretoria, que me deu a camisa com o nome do meu pai para atuar.

O volante também valorizou a importância de uma semana cheia de treinamentos antes do próximo jogo, contra o Atlético-GO, domingo, em Goiânia. Segundo o jogador, o grupo está se fortalecendo a cada rodada: