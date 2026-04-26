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"Vou buscar esse acesso para ele", diz volante do Juventude após morte do pai, na véspera da vitória contra o Londrina

Luan Martins retornou após perder o pai e participou da vitória do Juventude, vestindo camisa em homenagem a ele.

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