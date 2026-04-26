Volante do Juventude comemora vitória e agradece apoio recebido após perda do pai

Camisa 5 do Verdão fez homenagem ao pai. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A vitória do Juventude por 1 a 0 sobre o Londrina, a terceira seguida na Série B, contou com um personagem especial. O volante Luan Martins, titular da equipe, precisou superar o luto pela morte do pai, na sexta-feira (24), e após a partida agradeceu o apoio recebido pelo clube.

O jogador viajou até Goiás após receber a notícia do falecimento, na sexta, e fez questão de retornar a Caxias do Sul para se colocar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Por conta do atraso do voo, ele chegou à concentração do time por volta de 18h30min, duas horas e meia antes da bola rolar. Por conta disso, iniciou no banco de reservas.

Com o jogo em aberto, Luan entrou na segunda etapa, vestindo a camisa com o nome do pai, Cleyton, e por muito pouco não marcou o seu gol, parando em grande defesa de Kozlinski. Após o apito final, o volante falou às redes sociais do clube alviverde:

— (A vitória) É uma homenagem, não só pro meu pai, que ontem (sexta) veio a falecer, mas para toda a torcida jaconera. É isso o que eles esperam da gente. Somos um grupo unido. São situações da vida que todos vão passar - disse o jogador, que completou:

— Somente agradecer à diretoria do Juventude, todo o staff e meus companheiros que têm me dado força. E aos meus familiares e amigos. Vamos somando e, no final, o acesso é nosso.