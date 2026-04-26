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Volante do Juventude comemora vitória e agradece apoio recebido após perda do pai

Luan Martins viajou até Goiás para a despedida, retornou a Caxias do Sul no final da tarde e vestiu a camisa com o nome do pai, no jogo contra o Londrina

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