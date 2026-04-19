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"Vitória importante pra subirmos na tabela", avaliou o técnico do Juventude após partida com o CRB

Maurício Barbieri enalteceu controle do jogo de sua equipe no primeiro triunfo fora de casa na Série B do Brasileiro

Rafael Rinaldi

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