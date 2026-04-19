"Vitória importante pra subirmos na tabela", avaliou o técnico do Juventude após partida com o CRB

Maurício Barbieri aprovou desempenho da equipe no estádio Rei Pelé. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

O Juventude conquistou em Maceió a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B. Após o duelo disputado na noite de sábado (18) no estádio Rei Pelé, o técnico Maurício Barbieri elencou os motivos para o feito da equipe alviverde.

— A gente sabia que ia enfrentar uma equipe que gosta de um jogo curto, um jogo apoiado, que sobrecarrega o centro do campo, então era importante fecharmos esse setor, não oferecer pra eles esse jogo de aproximação que eles têm muito forte. Sabíamos que, pela maneira de jogar deles, acabavam se expondo — revelou Barbieri, que completou:

— Eu acho que a gente aproveitou, teve boas oportunidades nos contra-ataques, conseguimos fazer o gol. Depois, numa outra situação, uma bola em profundidade, eles tiveram um jogador a menos ( o lateral Hereda) e aí a gente controlou o jogo, conseguiu ser consistente defensivamente, praticamente não ceder chances a eles.

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O resultado fez a equipe alviverde saltar, momentaneamente, para a nona colocação da tabela, a um ponto do segundo colocado, o Ceará.

— É uma vitória fora de casa, a primeira, importante pra gente ter uma sequência, conseguir subir na tabela de classificação. A organização da equipe, a organização coletiva, a equipe sempre muito bem postada, favorece que as individualidades possam se destacar — finalizou o treinador alviverde.