Veja o que mudou no time do Juventude após a última vitória no clássico Ca-Ju pelo Gauchão

Zagueiro Rodrigo Sam segue entre os titulares de Barbieri. Porthus Junior / Agencia RBS

No dia 22 de janeiro, o Juventude venceu o Caxias no Clássico Ca-Ju 290 pelo Campeonato Gaúcho 2026. O jogo no Estádio Alfredo Jaconi contou com público superior aos 10 mil torcedores. Na ocasião, as equipes estavam em formação e o Juventude buscava uma nova forma de jogar.

O Verdão entrou em campo com Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Iba Ly, Mandaca e Alan Ruschel; Gabriel Taliari e Alisson Safira. O Papo venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Rodrigo Sam no último lance da partida. O time Barbieri atuou com um homem a mais após expulsão do zagueiro Andrés Robles, do Grená.

Quase três meses depois, o Verdão volta a enfrentar o seu maior rival e o time apresenta mudanças, principalmente no meio e no setor ofensivo. A linha defensiva deve ter apenas uma alteração. A única mudança foi a entrada de Marcos Paulo entre os titular. Gabriel Pinheiro perdeu espaço. No gol, Jandrei segue como titular, mas apresentou insegurança no último jogo pela Série B diante do Fortaleza, algo que não era um problema.

No 3-5-2, os alas tem um papel importante. No primeiro clássico do ano, Raí Ramos foi o titular no corredor direito. Contudo, ele pode perder espaço neste novo Ca-Ju pelas atuações insatisfatórias. Na esquerda, Alan Ruschel foi o escolhido pelo técnico Barbieri no começo do ano. Além de sofrer defensivamente, o atleta está lesionado agora. Wadson é o novo titular.

Meio e ataque

No setor de marcação e criação, o trio escolhido foi Lucas Mineiro, Iba Ly, Mandaca. Destes, apenas Mandaca se firmou como titular. Contudo, com os desfalques do clássico, Iba Ly pode ter nova oportunidade. Lucas Mineiro está na transição física após lesão e pode aparecer entre os relacionados.