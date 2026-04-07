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Veja o que mudou no time do Juventude após a última vitória no clássico Ca-Ju pelo Gauchão

O Juventude terá mudanças no meio-campo e ataque para o clássico; Wadson assume a lateral-esquerda e Mandaca segue titular.

Tiago Nunes

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