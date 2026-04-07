Veja o que mudou no time do Caxias após a última derrota no clássico Ca-Ju pelo Gauchão

Grená perdeu por 1 a 0 para o rival no Gauchão 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

No clássico Ca-Ju 290 do dia 22 de janeiro, pelo Gauchão, o Caxias perdeu para o Juventude por 1 a 0. Mas a equipe que estará em campo nesta quarta-feira (8), em novo encontro entre os dois, desta vez pela Copa Sul-Sudeste, passou por uma profunda reformulação. O clube liberou 15 atletas e trouxe 15 reforços para a sequência da temporada.

No Estadual, o Caxias, do técnico Fernando Marchiori, atuou contra o Ju com: Léo Lang; Ronei, Andrés Robles, Mauricio, Roberto; Dudu Vieira, Wellington Reis (Breno Santos) e Tomas Bastos (Jhonatan Ribeiro); Calyson (Joílson), Douglas Skilo (Victor Sá) e Jeam (Lucas Cândido).

Da equipe considerada titular, apenas três jogadores atuaram no clássico: o zagueiro Maurício, o lateral-esquerdo Roberto e o atacante Calyson. Destes, Maurício ainda corre o risco de perder a vaga no Ca-Ju 291 para Moraes. Ronei permanece no elenco, mas está lesionado e não tem o futuro garantido no Caxias.

Os cinco jogadores que entraram no Caxias no decorrer do clássico disputado no Alfredo Jaconi permanecem no elenco: Joílson, Victor Sá, Lucas Cândido, Breno Santos e Jhonatan Ribeiro.

Mudança também na casamata: Fernando Marchiori deixou o Caxias após o fim da primeira fase do Estadual e o clube contratou Marcelo Cabo, ainda em janeiro.

Mudanças começam pelo gol

A grande incerteza no primeiro trimestre de 2026 era quem viria a ser o goleiro titular da equipe grená. Mas nem Léo Lang, nem Marcelo Dal Soler conseguiram estancar a carência deixada por Thiago Coelho na temporada passada. Sendo assim, o clube buscou em Busatto, atleta com passagens por Grêmio e futebol búlgaro, a solução deste problema.

Além dele, Felipe Albuquerque e Ianson entraram no sistema defensivo para dar maior estabilidade no lado direito da zaga.

MAIS CRIAÇÃO NO MEIO-CAMPO E ATAQUE

O time grená mudou em 100% seu meio-campo. Wellington Reis, Dudu Vieira e Tomas Bastos saíram. E o clube trouxe três jogadores para o setor de armação: João Lucas, que vem sendo o titular, mais Matheus Anjos e Ravanelli, este último se recupera de lesão.

Já para o ataque, Gaspar e Salatiel cavaram seu lugar na equipe na estreia grená na Série C do Brasileiro, após boa amostragem na vitória sobre o América-MG, em Minas Gerais, pela Sul-Sudeste. Quem se manteve na frente é o atacante Calyson, um dos remanescentes da equipe que iniciou a temporada.