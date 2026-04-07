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Veja o que mudou no time do Caxias após a última derrota no clássico Ca-Ju pelo Gauchão

Equipe grená liberou 15 atletas e trouxe 15 reforços para a sequência da temporada

Rafael Rinaldi

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