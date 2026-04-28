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"Vamos para mais uma guerra", diz Shamell após vitória sobre o Brasília e aposentadoria adiada

Ala marcou 19 pontos e adiou o seu último jogo no NBB; Caxias do Sul venceu por 66 a 63 e continua na briga nos playoffs.

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