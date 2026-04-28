"Vamos para mais uma guerra", diz Shamell após vitória sobre o Brasília e aposentadoria adiada

Shamell recebeu homenagens durante a partida no Sesi. Thais Sousa / CXSB,Divulgação

Não foi nesta segunda-feira (27) que o basquete brasileiro se despediu de Shamell. O norte-americano postergou por, pelo menos, mais uma partida a sua aposentadoria. O ala norte-americano foi o maior pontuador e um dos destaques do Caxias do Sul Basquete na vitória sobre o Brasília por 66 a 63.

Shamell fechou a partida com 19 pontos, além de quatro rebotes e três assistências para 17 de eficiência.

— Sabe o pior de tudo? Ganhamos o jogo, mas eu posso jogar melhor. Errei o lance livre no final do jogo, mas o mais importante é que ganhamos. Hoje eu não vou me aposentar. Temos de jogar mais uma. Vamos ter de focar — disse o camisa 24 após a partida.

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O jogo 3 da série manteve o cenário de equilíbrio dos dois jogos anteriores. A forte defesa dos dois lados prevaleceu e o placar baixo mostrou que cada detalhe pode fazer a diferença para avançar nos playoffs.

— Foi um jogo feio, mas conseguimos sair com uma vitória. Lá o jogo não será fácil. Os três jogos não foram fáceis. Foi no detalhe. Vamos para mais uma guerra — completou Shamell.