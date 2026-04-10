Esportes

Maratona grená
Notícia

Três jogos em seis dias: o que pensa o técnico do Caxias sobre sequência desgastante

Domingo (12), o time de Marcelo Cabo enfrenta o Confiança na primeira das três partidas da próxima semana

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS