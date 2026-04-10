Três jogos em seis dias: o que pensa o técnico do Caxias sobre sequência desgastante

Técnico Marcelo Cabo comenta sobre a sequência de jogos do Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O confronto do Caxias diante do Confiança, neste domingo (12), às 17h, no Estádio Centenário, abre uma sequência importante de jogos para o time. Será a primeira de três partidas em apenas seis dias. Após o duelo em casa, o time encara o Avaí na quarta-feira, na Ressacada, pela Copa Sul-Sudeste, antes de seguir viagem ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Volta Redonda, no sábado, pela Série C.

Depois de entrar em campo contra Brusque, Juventude e agora Confiança sempre com força máxima, o planejamento começa a ser revisto para a próxima semana. O acúmulo de jogos e o desgaste natural do elenco abrem espaço para possíveis mudanças.

— Nós tínhamos um planejamento do departamento de futebol comigo até esse terceiro jogo (clássico Ca-Ju). E a gente tinha um planejamento que até esse terceiro jogo, nós colocaríamos a equipe principal. E agora, como a gente sempre faz, e entender o que vai ser a sequência — comentou o técnico Marcelo Cabo.

O curto intervalo entre os jogos transforma a logística e a recuperação dos atletas em peças-chave para o rendimento em campo. Com a boa campanha na Copa Sul-Sudeste, com duas vitórias e um empate. o time precisa engrenar na Série C, após a derrota na estreia pra o Brusque.

— Nós temos uma sequência muito árdua. Nós temos no domingo o Confiança, e aí nós jogamos três jogos em seis dias. A gente vai a Floripa, pega o Avaí, logo a gente pega o Volta Redonda fora. O Marcelo não decide nada sozinho. Eu sento com os meus pares aqui e conversamos, analisamos, e aí eu tomo a decisão final. O Caxias é construído com várias mãos — finalizou Marcelo Cabo.