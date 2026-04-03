Três campeões estaduais e um rebaixado: como chegam os adversários do Caxias para a disputa da Série C

Meia Nenê levantou a taça do Paraibano de 2026. João Neto / Boatafogo-PB/Divulgação

O Caxias vai iniciar neste fim de semana a terceira participação seguida no Campeonato Brasileiro da Série C. No sábado (4), o time de Marcelo Cabo visita o Brusque. Nas duas edições anteriores, o Grená viveu altos e baixos na competição, escapando do rebaixamento em 2024, e ficando perto da vaga à Série B no ano passado, após liderar a primeira fase, mas não conseguir confirmar o acesso no quadrangular decisivo.

Na atual temporada, o Caxias chega com o elenco reformulado após um começo de ano ruim, com eliminações precoces no Gauchão — diante do Ypiranga nas quartas de final — e na Copa do Brasil, quando caiu logo na segunda fase, em casa, contra o Guarany de Bagé. A resposta está vindo na disputa da Copa Sul-Sudeste, com a equipe somando quatro pontos nas duas primeiras rodadas.

No Brasileiro, o Grená terá pela frente três campeões estaduais: Barra-SC, Paysandu e Botafogo-PB. Os dois primeiros ainda vivem grande momento e estão garantidos na quinta fase da Copa do Brasil: O Barra-SC enfrentará o Corinthians, enquanto o Paysandu desafiará o Vasco no torneio.

Além deles, o Confiança, vice-campeão sergipano, também disputará a quinta etapa da Copa do Brasil contra o Grêmio.

Outras duas equipes que estarão na Série C de 2026 terão que dividir seu foco com a Série A-2 do Paulistão, pois brigam pelo acesso: Ferroviária e Ituano. Quem levou a pior neste primeiro trimestre de 2026 foi o Figueirense, rebaixado à segunda divisão do estadual.

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Confira abaixo como foi o desempenho dos 19 adversários do Caxias neste primeiro trimestre de 2026:

Amazonas - Vice-campeão estadual

Estadual: Depois de conquistar o primeiro turno do estadual diante do Nacional-AM, o Amazonas ficou com o vice-campeonato ao perder a partida decisiva para o mesmo rival: 2 a 1.

Copa do Brasil: Caiu na terceira fase ao perder em casa para o Figueirense, por 1 a 0.

Copa Verde: Disputa a primeira fase. Até aqui com dois jogos, uma vitória e uma derrota está em 3º no Grupo Norte B.

Anápolis - Quartas de final do estadual

Estadual: Caiu nas quartas de final para o Vila Nova. Perdeu em casa (2 a 0) e empatou fora (2 a 2).

Copa do Brasil: Caiu na terceira fase para o Sport em Recife, nos pênaltis, por 5 a 3, depois do 1 a 1 no tempo normal.

Copa Verde: Disputa a primeira fase. Até aqui, em dois jogos, tem uma vitória e uma derrota, e está em segundo no Grupo Centro-Oeste B.

Barra - Campeão catarinense

Clube catarinense vive grande momento na temporada. Tiago Winter / Barra/Divulgação

Estadual: Depois de conquistar o acesso à Série C na temporada passada, o bom momento vivido pelo Barra se fez presente também no estadual. A equipe treinada por Eduardo Souza (que foi para o Atlético-GO após a conquista) venceu a Chapecoense na decisão: vitória de 3 a 1 em casa, e derrota em Chapecó por 1 a 0.

Copa do Brasil: Classificou-se para enfrentar o Corinthians na quinta fase, deixando pra trás América-MG e Volta Redonda nas etapas anteriores, ambos nos pênaltis.

Botafogo-PB - Campeão paraibano

Lisca ganhou o tradicional banho de gelo na conquista do Botafogo-PB. Botafogo-PB / Divulgação

Estadual: A equipe comandada por Lisca e que tem o meia Nenê como principal nome do elenco, conquistou o Campeonato Paraibano vencendo o Sousa na final: vitória por 2 a 1 fora e empate em 0 a 0 em casa.

Copa do Brasil: Caiu na segunda fase, fora de casa, para o Mixto-MT: empate em 1 a 1 no tempo normal, e derrota por 4 a 3 nas penalidades.

Copa do Nordeste: Atualmente ocupa a vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos, após duas rodadas.

Brusque - Semifinalista do Catarinense

Estadual: O primeiro adversário do Caxias na Série C foi bem no estadual, chegando até a fase semifinal, quando foi derrotado pela Chapecoense: venceu o primeiro duelo em casa, por 1 a 0, mas levou 3 a 0 em Chapecó.

Copa do Brasil: Não participou

Confiança - Vice-campeão Sergipano

Estadual: O primeiro rival do Caxias no Estádio Centenário pela Série C chegou à final do Campeonato Sergipano, mas teve o sonho do título frustrado pelo Sergipe. A equipe acabou com o vice-campeonato ao empatar em casa, por 1 a 1, e perder fora, por 1 a 0.

Copa do Brasil: Se classificou para encarar o Grêmio na quinta fase da competição. Antes, os sergipanos deixaram pra trás: Vila Nova-GO e Tombense.

Copa do Nordeste: Disputa a primeira fase e, atualmente, está em quarto no Grupo B, com três pontos, após duas rodadas.

Ferroviária - Disputa o acesso ao Paulistão

A-2 do Paulistão: A Ferroviária está disputando a segunda fase, e ocupa o segundo lugar no Grupo 3, com seis pontos após quatro rodadas e, hoje, seria uma das equipes classificas às semifinais.

Copa do Brasil: Não participou

Figueirense - Rebaixado no Catarinense

Figueirense amargou a queda no estadual de 2026. Figueirense / Divulgação

Estadual: O Figueirense fez um péssimo campeonato estadual e, juntamente com Joinville e Carlos Renaux, caiu para a segunda divisão. Teminou em terceiro lugar no quadrangular do descenso que salvou apenas o Marcílio Dias.

Copa do Brasil: Caiu na quarta fase ao ser derrotado pelo CRB, em Maceió, por 1 a 0. Antes, havia deixado pra trás o Amazonas.

Floresta - Semifinalista do Cearense

Estadual: O Floresta chegou até as semifinais do Campeonato Cearense, ficando de fora da decisão ao ser derrotado pelo Ceará com duas goleadas: 3 a 0 e 4 a 0.

Copa do Brasil: Não participou

Guarani - 9º lugar do Paulistão

Estadual: O Guarani não conseguiu passar da primeira fase do Campeonato Paulista e terminou em 9º lugar, com 12 pontos, mesma pontuação do Santos, o último a se classificar.

Copa do Brasil: Caiu na segunda fase diante do Castanhal, no Pará, nos pênaltis (5 a 3), depois do 1 a 1 no tempo normal.

Itabaiana - 3º lugar no Sergipano

Estadual: Eliminado pelo Confiança nas semifinais, o Itabaiana conquistou o terceiro lugar do Campeonato Sergipano ao vencer o América de Propriá, por 1 a 0.

Copa do Brasil: Caiu na segunda fase diante do Manauara-AM, ao ser derrotado por 3 a 1, na Arena Amazônia.

Copa do Nordeste: Ocupa, momentaneamente, a lanterna do Grupo A, com um pontos após duas rodadas.

Inter de Limeira - Eliminada da 1ª fase da A-2 do Paulistão

A-2 Paulista: A tradicional Inter de Limeira não fez uma boa Série A-2 do Paulistão e permanecerá na competição em 2027. O time terminou em 12º lugar na primeira fase (as oito primeiras se classificaram), com apenas quatro vitórias em 15 jogos.

Copa do Brasil: Não participou

Ituano - Disputa o acesso ao Paulistão 2027

A-2 Paulista: O Ituano segue vivo na disputa pelo acesso ao Paulistão 2027. A equipe ocupa, no momento, a segunda colocação do Grupo A, na segunda fase, com sete pontos, em quatro jogos. Estaria avançando hoje para as semifinais.

Copa do Brasil: Não participou

Maranhão - Vice-campeão Maranhense

Estadual: O Maranhão chegou até a final do estadual, mas perdeu o título para o IAPE depois de um empate sem gols em casa, e a derrota por 1 a 0, fora.

Copa do Brasil: Caiu na terceira fase para o Ceará: derrota de 1 a 0 no Castelão (MA). Antes, derrotou o São Luiz, em Ijuí (1 a 0).

Copa do Nordeste: Atualmente ocupa a lanterna do Grupo D com duas derrotas nas primeiras rodadas.

Maringá - Escapou do rebaixamento no Paranaense

Estadual: Diferente de 2025, quando ficou com o vice-campeonato estadual, nesta temporada o Maringá teve que lutar contra o rebaixamento no Paranaense. Depois de terminar em quinto lugar no Grupo A, na primeira fase (com duas vitórias, dois empates e duas derrotas), a equipe se livrou do descenso ao vencer duas vezes o Galo Maringá (5 a 0 e 2 a 0) no mata-mata decisivo.

Copa do Brasil: Caiu na quarta fase para o Goiás, em casa, ao ser derrotado por 1 a 0. Antes, venceu o Boavista-RJ (3 a 2), no Rio de Janeiro, e o Uberlândia (3 a 2), no Paraná.

Paysandu - Campeão Paraense

Estadual: A equipe comandada pelo ex-técnico grená Júnior Rocha levantou a taça do Campeonato Paraense diante do badalado Remo, que nesta temporada disputa a Série A do Brasileirão. Na final, vitória por 2 a 1 e empate em 0 a 0 que confirmou a conquista no Mangueirão.

Copa do Brasil: Classificou-se à quinta fase para enfrentar o Vasco. Nas etapas anteriores, eliminou a Portuguesa, no Canindé (3 a 2), e a Portuguesa-RJ, na Curuzu (3 a 1).

Copa Verde: Após duas rodadas, ocupa o 3º lugar no Grupo Norte A, com três pontos.

Santa Cruz - Semifinalista do pernambucano

Estadual: Um dos novos integrantes da Série C em 2026, o Santa Cruz foi eliminado pelo Náutico nas semifinais do Pernambucano com duas derrotas: 1 a 0 e 2 a 0.

Copa do Brasil: Caiu logo na segunda fase diante de seu torcedor para o Sousa-PB, depois do empate sem gols no tempo normal e da derrota nas penalidades, por 4 a 2.

Volta Redonda - Quartas de final do Carioca

Estadual: O Volta Redonda chegou até as quartas de final do Carioca, e caiu mesmo fazendo jogo duro com o Vasco em São Januário: 1 a 1 no tempo normal e 5 a 3 para o Cruz-Maltino nos pênaltis.

Antes, na disputa da Taça Rio, havia chegado até as semifinais, quando foi eliminado pelo Bangu depois de uma derrota, fora de casa (1 a 0) e de um empate diante de seu torcedor (1 a 1).

Copa do Brasil: Caiu na quarta fase, em casa, para o Barra-SC, nos pênaltis (3 a 1), depois do empate sem gols no tempo normal. Antes, deixou pra trás o América-RN também nas cobranças de pênaltis (5 a 3), depois do 0 a 0 no Rio de Janeiro; e venceu o Ivinhema-MS, fora de casa, por 4 a 2.

Copa Sul-Sudeste: lidera o Grupo B — onde está o Juventude — com 100% de aproveitamento após duas rodadas.

Ypiranga - Semifinalista do Gauchão

Estadual: O Canarinho conseguiu ficar entre as quatro melhores equipes do Estadual, sendo eliminado pelo Inter nas semifinais com duas derrotas: 3 a 0 e 4 a 0. Antes, o Ypiranga venceu o Caxias, no Centenário, por 2 a 0, eliminando o Grená da competição.

Copa do Brasil: Caiu na terceira fase diante do Athletic-MG, em Minas Gerais (2 a 0), depois de ter eliminado o Ji-Paraná-RO (2 a 0) em Erechim.