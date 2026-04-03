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Olho nos rivais
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Três campeões estaduais e um rebaixado: como chegam os adversários do Caxias para a disputa da Série C

Campeonato Brasileiro inicia para o Grená neste sábado (4) diante do Brusque, em Santa Catarina

Rafael Rinaldi

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