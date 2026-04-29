Top Of Mind: Caxias aparece na frente do Juventude como clube de futebol do interior mais lembrado do Rio Grande do Sul

Caxias celebrou a marca com uma postagem nas redes sociais. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias alcançou um resultado histórico na edição de 2026 da pesquisa Top Of Mind, realizada pelo Grupo Amanhã. O clube grená aparece como o primeiro time de futebol do interior mais lembrado pelos gaúchos, ocupando a terceira colocação geral no Rio Grande do Sul, atrás apenas da dupla Gre-Nal.

O levantamento, que é a principal referência de lembrança de marca no estado desde 1991, aponta o Caxias com 4,9% das menções na categoria "Time de Futebol". O índice coloca o clube à frente de seu rival, o Juventude (2,5%), e do Novo Hamburgo (2,3%). No topo da lista, o Grêmio lidera com 41%, seguido pelo Internacional com 39,1%.

Desempenho na Categoria "Time de Futebol" (Top Of Mind 2026)



1º Grêmio 41,0%

2º Inter 39,1%

3º Caxias 4,9%

4º Juventude 2,5%

5º Novo Hamburgo 2,3%

Outros 12,5%

Não sabe / Não respondeu 7,4%

Metodologia e Confiança

A pesquisa entrevistou 1.200 pessoas entre os dias 5 e 20 de janeiro de 2026. A amostragem é proporcional à população gaúcha, abrangendo consumidores de todas as classes sociais, ambos os sexos e idades entre 16 e 75 anos. O estudo apresenta um grau de confiança de 95%, com margem de erro de 4% para mais ou para menos.

Nas redes sociais o Caxias comemorou a marca com uma postagem: