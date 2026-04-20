Tira-teima: Juventude e São Paulo se enfrentarão pela terceira vez na Copa do Brasil

O equilíbrio marca o encontro entre São Paulo e Juventude na história da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (21), as duas equipes iniciam no Morumbi a disputa pela classificação às oitavas de final. Será o terceiro embate entre os clubes no torneio mais democrático do país. Cada um, obteve uma classificação diante do outro na competição.
A primeira vez ocorreu nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2016, e o Verdão, treinado por Antônio Carlos Zago, levou a melhor. E a partida de ida, em São Paulo, foi decisiva para a classificação alviverde. No Morumbi, vitória do Ju por 2 a 1.
Roberson abriu o placar para os caxienses, aos nove minutos; Chavez deixou tudo igual, aos 36min. Mas Roberson voltou a marcar aos 28, no segundo tempo, e garantiu o triunfo alviverde.
Na volta, no Alfredo Jaconi, o Verdão se classificou após perder por 1 a 0. Rodrigo Caio marcou para o time comandado por Ricardo Gomes. Ainda havia o critério do gol qualificado, fora de casa, o que garantiu a passagem alviverde para as quartas de final.
O Ju se classificou com Elias; Neguete, Klaus, Micael e Pará; Vacaria (Wanderson, 33/2º), Bruninho, Lucas (Wallacer, int.); Roberson, Felipe Lima e Hugo (Caion, 27/2º).
Já o São Paulo foi eliminado com: Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena (Carlinhos, 27/2º); Hudson, Thiago Mendes, Wesley (Gilberto, int.); Kelvy (Luiz Araújo, 5/2º), Cueva e Chavez.
Tricolor avançou em 2022
No segundo e último encontro entre Juventude e São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2022, os paulistas avançaram.
Desta vez, o confronto de ida ocorreu em Caxias do Sul. E o Ju não conseguiu abrir vantagem no duelo: empate em 2 a 2.
Pitta, aos 25 minutos, e Óscar Ruiz, aos 34 do primeiro tempo deixaram o Verdão na frente do placar. Mas Arboleda, aos dois minutos, e Reinaldo, de pênalti, aos 47 minutos do segundo, garantiram o 2 a 2 no Alfredo Jaconi.
O confronto de volta foi disputado na Arena Barueri. E a equipe de Rogério Ceni venceu o Alviverde, comandado por Eduardo Baptista, por 2 a 0. Arboleda, aos 27 minutos do primeiro tempo, e Igor Vinícius, aos 23 do segundo garantiram a classificação são-paulina.
O Ju foi eliminado com: César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Paulo Miranda e William Matheus (Busanello); Yuri, Jadson (Pitta) e Darlan (Oscar Ruiz); Chico, Vitor Gabriel (Ricardo Bueno) e Guilherme Parede (Paulinho Moccelin).
Já o Tricolor obteve a classificação com: Jandrei; Diego Costa, Arboleda (Patrick) e Léo; Igor Vinícius, Gabriel (Luan), Igor Gomes, Alisson (Marquinhos) e Reinaldo; Éder (Luciano) e Calleri (Rigoni).