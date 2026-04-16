Times serranos entram em campo pela penúltima rodada do Gauchão Sub-17

A primeira fase do Gauchão Sub-17 está chegando ao fim e os serranos estão lutando por suas vagas nas quartas de final. Pela sexta rodada, as equipes têm duelos diretos neste final de semana.
O Gramadense abre a rodada, na sexta-feira (17). Em busca da primeira vitória, encara o Inter. O jogo inicia às 15h, na Vila Olímpica.
Às 15h de sábado (18), o Caxias recebe o Inter-SM, no Campo do Madri, e o Esportivo joga com o Cruzeiro de Santiago, no Estádio Montanha dos Vinhedos.
No domingo (19), às 16h, o Juventude enfrenta o São Luiz, no Estádio 19 de Outubro, no último confronto da rodada.
No Grupo A, o Grená está em terceiro lugar, com sete pontos, e o Esportivo em quinto, com quatro. No Grupo B, o Ju é vice-líder, com nove pontos, enquanto o Trem da Serra está na sétima posição, com três.