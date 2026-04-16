Esportes

Primeira fase
Notícia

Times serranos entram em campo pela penúltima rodada do Gauchão Sub-17

Juventude visita o São Luiz, enquanto Gramadense, Caxias e Esportivo recebem, respectivamente, Inter, Inter-SM e Cruzeiro de Santiago

Camila Corso

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