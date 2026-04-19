"Tenho convicção que estamos no caminho certo", diz técnico do Caxias após derrota para o Volta Redonda 

Técnico Marcelo Cabo lamentou o resultado negativo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias conheceu a sua segunda derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. O time, do técnico Marcelo Cabo, perdeu para o Volta Redonda, neste sábado (18), por 1 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, pela terceira rodada da competição nacional.

A equipe grená criou inúmeras oportunidades, e era superior ao adversário. No entanto, não foi efetivo.

— Até o gol, a gente foi melhor no jogo. Parecia que o Caxias estava jogando em casa. Era um time que estava propondo o jogo, se articulando com organização por dentro, pelo lado do campo e tendo as oportunidades claras. No primeiro tempo, tivemos o domínio e o controle do jogo. O segundo tempo, até o gol, mesma coisa. Acho que até tivemos mais oportunidades de gol do que no primeiro — afirmou o treinador, em entrevista à Rádio Caxias, e completou:

— Sai o gol de uma jogada que a gente já tinha conversado. Não podemos fazer uma falta no lado da área com um jogador de costas. Os caras batem uma, duas, três ou quatro. Uma hora acertam. A gente sabia que eles viriam para decidir o jogo numa bola parada.

Marcelo Cabo lamentou o resultado e destacou que a principal lição da partida foi a falta de eficiência. A punição veio em um detalhe: um gol sofrido em bola parada, que definiu o resultado.

— A lição que fica é o acabamento, o terço final. Um time que, fora de casa, tem maior posse de bola, 12 finalizações e chances claras, tem que matar. Falar de justiça no futebol é muito relativo. Fica um gosto muito amargo. Tudo encaixou como a gente queria, faltou o gol, faltou a vitória. Fomos penalizados com um gol de bola parada — comentou o treinador.

Cabo ressaltou que a chegada com frequência à área adversária é fruto de trabalho e repetição nos treinos, mas falta tranquilidade para transformar as chances em gols.