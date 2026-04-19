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3ª rodada
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"Tenho convicção que estamos no caminho certo", diz técnico do Caxias após derrota para o Volta Redonda 

Marcelo Cabo também lamentou o resultado negativo, neste sábado (18), no estádio Raulino de Oliveira

Eduardo Costa

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