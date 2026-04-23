"Temos que tentar unir essa performance com o resultado", diz zagueiro do Caxias

Zagueiro Ianson é titular no Caxias. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

Após três rodadas da Série C, o Caxias soma uma vitória e duas derrotas na competição. O resultado negativo para o Volta Redonda evidenciou a falta de efetividade da equipe. Diante do Ypiranga, na segunda-feira (27), às 20h, o time grená quer mudar essa perspectiva.

— Nós conversamos bastante no vestiário após a partida (contra o Volta Redonda), que a gente está tendo uma performance boa, mas o resultado não foi bom. Então, temos que tentar unir essa performance com o resultado, que é o mais importante. Estamos trabalhando bem na semana para fazer o resultado na segunda-feira — comentou o zagueiro Ianson. que completou:

— A performance foi muito boa, mas é a questão do detalhe. A Série C, por si só, é decidida em detalhes. Então, temos que trazer esse detalhe para o nosso lado. É lá atrás, é ali na frente fazendo os gols, porque quando saímos na frente, a gente tem uma defesa muito sólida, então é um pouco mais confortável jogar quando você sai na frente. A gente está ajustando essa semana, com certeza vai ter mais trabalhos de finalizações, até para dar confiança para os nossos centroavantes, para os nossos atacantes.

O Caxias mudou bastante em relação ao Gauchão, com chegada de 15 contratações. Mesmo assim, o entendimento é que a equipe evoluiu nesse começo de Série C.

— Estamos num caminho bom. Estávamos nos conhecendo no começo com muitos jogadores novos. Acho que a equipe já está bem entrosada e já sabemos bem o que a gente faz dentro de campo, até movimentações específicas por posições já conhecemos. Então acredito que estamos evoluindo bastante nessa questão — analisou Ianson.

Ypiranga

O Caxias foi eliminado do Gauchão deste ano nas quartas de final, justamente para o Ypiranga, adversário da quarta rodada da Série C.

— Será um jogo difícil já tem uma certa rivalidade por ser um time gaúcho e ter se enfrentado mais vezes. Sabemos da rivalidade, mas também a gente sabe que precisamos dos três pontos. Pode ser com qualquer outra equipe, a gente precisa dos três pontos em casa. Vamos entrar para vencer. A gente não tem que levar muito o que passou. Agora é uma competição diferente, é um grupo diferente — afirmou e completou: