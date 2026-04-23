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"Temos que tentar unir essa performance com o resultado", diz zagueiro do Caxias

Ianson avaliou o desempenho da equipe e projetou o confronto diante do Ypiranga, na segunda-feira (27), às 20h

Eduardo Costa

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