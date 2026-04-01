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"Tem sete jogadores que já deixaram o clube em 12 semanas", justifica técnico do Juventude sobre queda de rendimento

Equipe passa por quatro jogos sem marcar gols em meio à troca de 21 jogadores e lesões no elenco neste começo de ano

Tiago Nunes

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