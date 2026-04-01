"Tem sete jogadores que já deixaram o clube em 12 semanas", justifica técnico do Juventude sobre queda de rendimento

Técnico Maurício Barbieri vive o seu primeiro momento turbulento no Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude vive um momento de turbulência técnica que acendeu o sinal no Estádio Alfredo Jaconi. Com um retrospecto incômodo de quatro partidas sem vencer e, mais grave, quatro jogos consecutivos sem balançar as redes, o Alviverde tenta encontrar o equilíbrio entre as competições que disputa — a Série B do Brasileiro e a Copa Sul-Sudeste. Após o empate recente diante do Novorizontino, em 0 a 0, o técnico Maurício Barbieri não fugiu da responsabilidade, mas expôs que o grupo sofre com a rotatividade do elenco e a ausência de peças.

A saída de jogadores que eram pilares da equipe, como o artilheiro Gabriel Taliari, somada a lesões de atletas considerados titulares, como Pablo Roberto e Patrick Lanza, tem dificultado a manutenção de uma identidade de jogo.

— É importante a gente citar isso, não é uma desculpa, mas a gente tem ausências importantes. O Fábio não pôde estar no banco, temos a ausência do Pablo, do próprio Patrick, além da saída de jogadores. Nós estamos tentando encontrar soluções ainda — desabafou o treinador.

O comandante jaconero trouxe dados sobre as mudanças do grupo em apenas três meses de temporada. Segundo ele, sete atletas deixaram o vestiário em momentos diferentes, o que impede a consolidação de uma mecânica coletiva.

— Terminando aqui 12 semanas de trabalho, nós contratamos 21 jogadores. Não foram nem cinco, nem seis, foram 21. Tem sete jogadores que jogaram comigo e que já deixaram o clube nesse período. E os sete não saíram na mesma semana, cada um num período. Os 21 não chegaram na mesma semana. E os sete não saíram na mesma semana, cada um num período. Tudo isso gera um desafio grande para a gente. Não estou com isso me esquivando da responsabilidade do resultado — explicou Barbieri.

Os jogadores que deixaram o Juventude desde o começo do ano foram: os zagueiros Abner e Cipriano, o lateral-direito Igor Formiga, o meia Gui Teixeira (base) e os atacantes, Juan Christian, Galego, Gabriel Taliari, Caíque (base) e Marlon Santos (base).

Calendário pesado

O calendário, no entanto, não oferece trégua para lamentações. Após a derrota na estreia para o Avaí e o empate contra o Novorizontino, o Juventude se prepara para uma sequência de "peso pesado" na segunda divisão nacional. No próximo sábado, o time encara o Fortaleza fora de casa, às 16h, antes de retornar a Caxias do Sul para medir forças contra o Goiás.