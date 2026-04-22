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Técnico do Juventude pode ganhar um problema no meio-campo para enfrentar o Londrina

Após derrota na Copa do Brasil, Papo avalia lesionados e técnico terá dois dias para definir a escalação para enfrentar Londrina pela Série B

Tiago Nunes

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