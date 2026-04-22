Técnico do Juventude pode ganhar um problema no meio-campo para enfrentar o Londrina

Elenco retornou nesta quarta-feira de São Paulo após jogo no Morumbi. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

A maratona de jogos segue no Estádio Alfredo Jaconi. Após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, o Papo volta suas forças para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, o time enfrentará o Londrina, às 21h, em Caxias do Sul.

Para o compromisso, o técnico Maurício Barbieri poderá contar com o goleiro Jandrei e o volante Iba Ly. Os dois não entraram em campo no torneio nacional, pois pertencem ao São Paulo. O comandante terá dois treinos para definir o time, nesta quinta e sexta.

Barbieri pode ter um problema na formação do meio-campo para enfrentar o time paranaense. O volante Mandaca, titular da equipe, saiu de campo mancando e foi para o vestiário com gelo no tornozelo direito. O atleta será reavaliado no retorno aos treinos em Caxias do Sul. Caso ele não fique à disposição para o final de semana, o meio-campo do Verdão pode ter Luan Martins e Lucas Mineiro. Outra opção seria usar Léo Índio, contestado pela torcida alviverde.

A semana também será de muito trabalho no departamento médico. Além dos três atletas em recuperação, como Alan Ruschel, Patrick Lanza e Pablo Roberto, Allanzinho sentiu a posterior da coxa diante do CRB. Outro que passou por exames é Wadson. O lateral teve uma entorse no tornozelo e pode seguir de fora.

Dúvida no ataque

A grande dúvida no time também se concentra no setor de ataque. O substituto para a vaga de Allanzinho foi Manu Castro diante do São Paulo. O jogador atuou os 90 minutos e pouco acrescentou ofensivamente, mas foi um jogador tático, na recomposição. A questão é se Barbieri vai mantê-lo no setor ou optar por um atleta mais ofensivo, como Fábio Lima.