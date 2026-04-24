Técnico do Juventude não deverá contar com os dois volantes titulares diante do Londrina

O volante do Juventude, Luan Martins, foi liberado da partida contra o Londrina devido ao falecimento do seu pai, Cleyton César Martins Gonçalves. O atleta viajou para Goiás, nesta sexta-feira (24), para os atos fúnebres após receber a notícia.
Com a ausência, o técnico Maurício Barbieri terá de modificar ainda mais o time do Juventude para encarar a equipe paranaense. Mandaca também deve ser desfalque após sentir dores no tornozelo e sair de campo com gelo na partida contra o São Paulo. O comandante já não contava com o atacante Allanzinho, com lesão na coxa, e com o lateral Wadson, com entorse no tornozelo.
Com todos esses desfalques, o meio-campo do Juventude pode ter Léo Índio ou Iba Ly e Lucas Mineiro como homens de marcação. Na criação, Raí Silva seguirá como titular. Nas alas, Raí Ramos segue na direita e Diogo Barbosa assume a lateral esquerda.
No ataque a dúvida fica quanto ao companheiro de Alan Kardec. Manu Castro começou contra o São Paulo e pode ter sequência. A outra opção seria Fábio Lima.
O provável Juventude conta Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Léo Índio (Iba Ly ou Mandaca), Raí Silva e Diogo Barbosa; Manu Castro (Fábio Lima) e Alan Kardec.