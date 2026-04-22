Técnico do Juventude justifica escolha por Manu Castro no ataque diante do São Paulo

Manu Castro tem 17 jogos pelo Juventude na temporada. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Após a lesão de Allanzinho, diante do CRB, o técnico Maurício Barbieri optou por Manuel Castro no ataque, ao lado de Alan Kardec. Contudo, em campo, não se viu ele como um segundo atacante. O uruguaio fez mais o lado de campo no socorro ao ala.

Após a derrota por 1 a 0 diante do São Paulo, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, o treinador explicou a escolha de Manu Castro desde o início do jogo.

— O Manuel já vinha fazendo, fez contra o Fortaleza aquela função do lado esquerdo. E como a gente sabia que eles iam tentar explorar os corredores ali com muito desequilíbrio, a gente optou por de início usar dois jogadores da função mesmo, laterais, o Ramos de um lado e o Diogo do outro, ao invés de utilizar um atacante, como a gente fez em alguns momentos ao longo da temporada. Então, por isso, a entrada do Ramos, o Diogo e o Manuel também tinha uma sequência maior de jogos do que o Fábio — detalhou Maurício Barbieri.

O uruguaio jogou os 90 minutos no Estádio Morumbi. Fábio Lima entrou no segundo tempo. O atleta tem mais pode ofensivo que Manu, mas com um a menos em campo, devido ao cartão vermelho de Diogo Barbosa, pouco conseguiu contribuir ofensivamente.