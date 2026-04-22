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Técnico do Juventude justifica escolha por Manu Castro no ataque diante do São Paulo

Manuel foi escalado no ataque, mas ajudou na lateral esquerda para reforçar a defesa, enquanto Fábio começou no banco

Tiago Nunes

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