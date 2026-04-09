Esportes

Passou confiança
Notícia

Técnico do Caxias sai em defesa de zagueiro que falhou na estreia na Série C: "Ele é um capitão de verdade"

Marcelo Cabo fez menção à defensor que vinha sendo contestado desde o início da temporada e destacou grande atuação no Ca-Ju

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS