Técnico do Caxias sai em defesa de zagueiro que falhou na estreia na Série C: "Ele é um capitão de verdade"

Marcelo Cabo confirmou permanência de Maurício na zaga grená. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma das apostas do técnico Marcelo Cabo na escalação do Caxias que venceu o Juventude no clássico válido pela Copa Sul-Sudeste foi a manutenção do time que estrou na Série C do Brasileiro. Incluindo o zagueiro Maurício Ribeiro, que falhou, sobretudo no primeiro gol do Brusque, na derrota por 2 a 1, em Santa Catarina.

O defensor vinha sendo contestado pela torcida desde as eliminações no Gauchão e Copa do Brasil. Mas o treinador grená decidiu bancar sua permanência no time pois, por ser o capitão, ele possui o respeito dos demais atletas e citou um exemplo para justificar sua escolha.

— Eu nunca vi um jogador ser tão abraçado por um elenco como o Maurício foi depois do jogo. O Maurício é um cara muito comprometido. Aquilo que aconteceu foi um acidente igual você entrar na garagem, bate com o lado do teu carro e arranha — comparou o técnico, que completou:

— Claro que a gente lamenta os pontos que nós deixamos lá, mas é um grande homem, um grande profissional, um cara altamente comprometido. E hoje (quarta-feira) ele fez uma partida impecável. Isso mostra que ele é um capitão de verdade, que ele tem resiliência, que ele é um cara de 34 anos e muito preparado para a nossa empreitada.