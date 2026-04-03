Técnico do Caxias revela qual clube tentou tirar goleiro ex-Grêmio com dobro do salário 

Técnico revelou detalhes em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O futebol é frequentemente ditado por cifras astronômicas e leilões de última hora, mas a chegada do goleiro Gustavo Busatto ao Estádio Centenário prova que, para alguns profissionais, a palavra ainda pesa mais que o bolso. Recém-chegado para assumir a titularidade do gol do Caxias, o arqueiro de 35 anos manteve a sua palavra apesar de uma proposta de última hora de um rival do Grená na Série C.

Em entrevista à Rádio Gaúcha Serra, o técnico Marcelo Cabo revelou o nome do clube: o Santa Cruz. O time de Pernambuco, que também jogará a Série C, tentou atravessar o negócio com uma proposta financeira agressiva, mas esbarrou na palavra de Busatto. O comandante fez questão de enaltecer o trabalho do gerente João Corrêa e do diretor Farnei Coelho na negociação:

— A gente já tinha o Busatto mapeado, foi um nome trazido até pelo João, nosso gerente. A gente estava em algumas negociações e o Farnei chega, chancela, negocia. Quando a gente coloca o pré-contrato, chega uma proposta do Santa Cruz oferecendo o dobro. Em uma questão de três, quatro dias a gente não perde o Busatto. Muito importante a palavra do Busatto. Ele falou que ia cumprir a palavra mesmo tendo uma proposta financeira maior - destacou Marcelo Cabo.

Na sua apresentação no Estádio Centenário, Busatto chegou a comentar sobre o episódio e disse que quer fazer história com a camisa do Caxias.

— Recebi ofertas do dobro que recebi do Caxias, mas eu tenho um lema comigo de que a gente tem que ser muito responsável e ser muito homem. Quando a gente dá a palavra para uma pessoa, tem que cumprir. Sou dessa linha. No momento que dei a palavra para o Caxias, outras pessoas me procuraram e eu falei: 'olha, agora você tem que negociar com o Caxias, se eles aceitarem, está tudo certo' — afirmou o goleiro.

Revelado nas categorias de base do Grêmio, Busatto retorna ao Rio Grande do Sul com mais experiência. Após passagens por clubes como Náutico, Atlético-GO e Sampaio Corrêa, ele atingiu o auge na Europa, onde se tornou ídolo histórico do CSKA Sofia, da Bulgária. Com 204 jogos disputados, ele detém o recorde de estrangeiro com mais partidas na história do clube búlgaro.