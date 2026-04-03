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Técnico do Caxias revela qual clube tentou tirar goleiro ex-Grêmio com dobro do salário 

Grená quase perdeu peça importante do time. Jogador recusou proposta financeira maior para cumprir acordo firmado com o time da Serra na Série C

Tiago Nunes

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Eduardo Costa

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