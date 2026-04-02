Técnico do Caxias confirma dois desfalques para estreia da Série C

Após três eliminações seguidas, Marcelo Cabo vive novo momento no Centenário. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (2), o Caxias realizou o último treino no Estádio Centenário antes da viagem para Santa Catarina. O grupo do técnico Marcelo Cabo ainda realiza uma atividade em solo catarinense antes da estreia na Série C, marcada para este sábado (4), às 18h, contra o Brusque.

O comandante grená vai finalizar a preparação com um trabalho, nesta sexta-feira, no Centro de Treinamentos do Figueirense, no gramado sintético, para se ambientar com o novo campo do Brusque. Para a primeira partida da Série C, o técnico Marcelo Cabo confirmou dois desfalques: o meia Ravanelli e o volante Lucas Cândido.

— O Ravanelli e o Cândido ainda não vão para esse jogo. O Lucas está um pouco mais avançado no estágio do que o Ravanelli, que ainda está entregue ao departamento médico. O Lucas já está no estágio de transição, porém os outros atletas estão à disposição. A gente faz o treinamento em Florianópolis para finalizar essa preparação. Temos mais uma sessão de treinamento para fazer os ajustes necessários, que é importante para estrear com vitória nessa Série C — comentou o treinador em coletiva nesta quinta-feira.

O Caxias vem de uma grande reformulação no elenco após o Gauchão. Foram 15 reforços e mais de 10 saídas do elenco. O time vem motivado pela vitória, de virada, sobre o América-MG. O Grená venceu o time de Minas Gerais pela Copa Sul-Sudeste.

A competição serviu para Marcelo Cabo dar ritmo e desenhar uma espinha dorsal titular para o começo da Série C.

— A gente chega confiante por tudo que trabalhou até esse momento. Nossa equipe ainda está em construção. Temos jogadores para estrear. Nós temos atletas ainda condicionando uma melhor condição física e técnica. Mas uma vitória diante do América nos traz confiança e certifica o quanto é importante e está sendo eficaz o nosso trabalho — analisou Cabo.