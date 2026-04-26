Técnico do Caxias comemora retorno de atacante: "Nosso melhor finalizador"

Gaspar não atua desde o Ca-Ju 291, quando marcou o gol da vitória grená. Porthus Junior / Agencia RBS

Faltou efetividade para o Caxias estar melhor colocado na tabela de classificação da Série C do Brasileiro neste início de competição. Com uma vitória em três rodadas, o time de Marcelo Cabo quer corrigir este problema na segunda-feira (27), diante do Ypiranga, no Estádio Centenário.

E para ser mais letal no ataque, o time grená contará com o retorno do atacante Gaspar. Ele cumpriu três partidas de suspensão e estará de volta à equipe, para alívio do treinador do Caxias. Na última vez que entrou em campo, o jogador anotou o gol da vitória grená no Ca-Ju 291, pela Copa Sul-Sudeste.

— O Gaspar, nesse corte de novo momento do Caxias, ele é o nosso artilheiro. E você perdeu o seu artilheiro por três jogos, claro que vai fazer falta. Os jogadores que substituíram foram bem. O Feijão foi bem nos dois jogos. Só que são características diferentes — destacou Marcelo Cabo, que completou:

— O Gaspar é um extremo definidor, um extremo que faz gol. Tem a característica de jogar como um 9 também. Então, você ganha muito mais na finalização, você perde seu melhor finalizador, e a volta do Gaspar nos acrescenta muito. A gente vai também, com certeza, ter um poderio de definição de finalização maior com a presença do Gaspar.

A única dúvida para a partida com o Canarinho está na lateral direita. Com dores no joelho, Felipe Albuquerque poderá dar lugar a Vitor Gabriel no time. No mais, o Caxias está encaminhado com: Busatto; Felipe Albuquerque (Vitor Gabriel), Ianson, Maurício Ribeiro e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel.