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Contra o Ypiranga
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Técnico do Caxias comemora retorno de atacante: "Nosso melhor finalizador"

Jogador cumpriu três jogos de suspensão e estará de volta na segunda-feira (27) pela quarta rodada da Série C

Rafael Rinaldi

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