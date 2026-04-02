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Talento e evolução: jovens do Caxias Basquete ganham espaço e confiança no NBB

Miguel e Omena participaram do programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, e avaliaram o momento da equipe

Eduardo Costa

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