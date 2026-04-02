Talento e evolução: jovens do Caxias Basquete ganham espaço e confiança no NBB

Jovens começaram no time da Liga de Desenvolvimento e ganham espaço no NBB. Porthus Junior / Agencia RBS

A temporada 2025/2026 do Caxias do Sul Basquete no NBB está na reta final da primeira fase. A campanha, até aqui, foi construída partir de um equilíbrio entre os experientes mais rodados e a energia de quem ainda escreve seus primeiros capítulos na modalidade.

Nesse contexto, ganham destaque o ala/armador Omena e o ala Miguel, jovens talentos formados no basquete paulista que chegaram ao projeto inicialmente para atuar na Liga de Desenvolvimento e, com rendimento e maturidade, conquistaram espaço no elenco principal.

— É uma temporada, para nós dois, de muita mudança. Eu jogava no Pinheiros, o Miguel jogava no São Paulo, e, às vezes, a gente tinha uma importância tática. Somos moleques, 21 anos, vamos fazer 22 agora. Então na temporada passada, a gente tinha uma importância de talvez de entrar uns minutinhos, segurar o tranco, defender umas bolas, porque é a nossa característica. Somos bons defensores, e deixamos os caras mais velhos jogar — comentou Omena, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, que completou:

— Nessa temporada, estamos começando a ter uma responsabilidade ofensiva maior e é muito difícil ter essa troca de funções, mas acho que estamos se saindo bem, evoluindo, tanto nos treinos quanto nos jogos. É óbvio, tem muita coisa ainda para melhorar, mas eu acho que é um bom começo.

Omena participou de todos os 33 jogos do Caxias Basquete até o momento no NBB, com uma média de 23 minutos por partidas. Na vitória contra o Paulistano, 80 a 73, Omena saiu do banco, chamou a responsabilidade e acabou a partida com 23 pontos, sua melhor marca na carreira.

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Naquele jogo, teve uma mescla importante da liderança dos atletas mais experientes com o protagonismo dos jovens. No primeiro tempo, Shamell, Vezaro e Humberto comandaram o ataque e o Caxias manteve o jogo equilibrado. Depois do intervalo, no momento mais crítico, foi a vez da dupla Miguel e Omena ser determinante.

— É um processo. Meio que repentino, de uma hora pra outra, mudar muito o estilo de jogo. Nós temos ido muito bem. O Omena tem conseguido se destacar mais. Tem alguns jogos que "pegou fogo" (risos). Faz parte do processo está sendo está sendo muito legal ter essas oportunidades aqui e de aprender na quadra. Não só ver, assistir, mas de aprender na quadra mesmo, de estar presente ali entre os cinco e momentos de último quarto. Esses momentos que você só pega casca jogando mesmo, estando ali e vivendo esses momentos — avaliou Miguel, que também entrou nos 33 jogos do Caxias Basquete e tem uma média de 12 minutos em quadra.

Miguel (E) e Omena (D) em entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra. Camila Corso / Agência RBS

Experiência

Omena e Miguel tem a possibilidade de conviver com Shamell, o maior pontuador da história do Novo Basquete Brasil (NBB), sendo o primeiro jogador a superar a marca de 9 mil pontos.

— A gente sempre busca tirar o máximo de informações, extrair o máximo de conhecimento. Não é à toa que ele é o maior pontuador do NBB, é bizarro as pequenas dicas, pequenos detalhes que ele dá pra gente, já fazem muita diferença então a gente tá tentando aproveitar ao máximo — lembrou Omena.

— Ele gosta muito de ajudar, tanto que ele vai direto em algum camp de alguém. Ele é sempre muito solícito nisso, está sempre nesses lugares pra dar aula pra falar com criançada, pra brincar. Ele gosta muito disso, e não é diferente com a gente, ele sempre tá bem disposto a dar treino se for pra jogar um contra um estimular aquela coisa mais competitiva — finalizou Miguel.