"Tabu é para ser quebrado e nós quebramos", afirma técnico do Caxias após vencer o Juventude

Marcelo Cabo conseguiu sua primeira vitória no Estádio Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

"A tranquilidade e a paz voltam a reinar aqui no Centenário". A frase do técnico Marcelo Cabo, após a vitória no clássico Ca-Ju 291, resume o momento do Caxias na temporada. Após uma reformulação no elenco de jogadores, o time grená consegue uma vitória contra o maior rival por 1 a 0, pela terceira rodada Copa Sul-Sudeste.

— Eu quero dedicar essa vitória ao nosso torcedor. Sabemos que vivemos momentos difíceis e conversamos bastante. Eu ter a primeira vitória dentro do Centenário e num Ca-Ju foi muito importante pra mim, pra minha família e para minha carreira. Quase sete anos sem vitória. Tabu é para ser quebrado e nós quebramos — avaliou o treinador, que completou:

— Dedico essa vitória ao presidente Roberto, toda diretoria e todo o conselho. Não foi fácil essa transição de Estadual, Copa do Brasil e agora. O Caxias tem homens de coragem.

Marcelo Cabo comentou sobre as atuações individuais e de destaque no meio-campo da equipe. Inclusive com jogadores que estavam no elenco no início da temporada e começaram a dar boa resposta após a reformulação.

— Não só o Matheus Nunes, mas o Breno também era pouco utilizado. Na nossa reformulação, conversamos muito sobre a continuidade dele. Nós tivemos convicção. O Breno fez um primeiro tempo, como toda a equipe, de almanaque. O Matheus tem crescido. Eram jogadores que estavam aqui. Trouxemos dois volantes, a estreia do Grigor que jogou meio tempo, dois meses sem jogar. O Marcelo Freitas também. É fruto de um grande trabalho. É muito melhor evoluir com as vitórias. A tranquilidade e a paz voltam a reinar aqui no Centenário — finalizou Cabo.