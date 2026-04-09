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"Tabu é para ser quebrado e nós quebramos", afirma técnico do Caxias após vencer o Juventude

Marcelo Cabo valorizou a vitória no clássico Ca-Ju 291. Sete anos depois, o time grená voltou a derrotar o maior rival

Eduardo Costa

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Rafael Rinaldi

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