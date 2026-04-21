Serranos têm jogos dramáticos no Gauchão Sub-17

Tivo venceu o Cruzeiro de Santiago por 3 a 2. Augusto Arcari / Esportivo / Divulgação

Para quase todos os serranos, a penúltima rodada do Gauchão Sub-17 foi de alegria. O Juventude venceu o São Luiz e garantiu sua vaga na próxima fase. Em casa, o Caxias derrotou o Inter-SM e o Espotivo venceu o Cruzeiro de Santiago. Já o Gramadense acabou goleado pelo Inter. Os jogos aconteceram neste final de semana.

Fora de casa, e com direito à goleada, o Alviverde garantiu a classificação às quartas de final. No Estádio 19 de Outubro, venceu o São Luiz por 4 a 1. O Ju abriu o placar na primeira etapa, com Nicollas Lisboa, nos acréscimos. O segundo tempo foi agitado. Arthur Mallet ampliou e Henrique descontou para o mandante. O Alvirrubro ficou com dois atletas a menos, expulsos, e o Verdão aproveitou para fechar a goleada com Roberth e Lisboa.

No Campo do Madri, o Caxias venceu novamente. Diante do Inter-SM, foi melhor e garantiu o triunfo por 2 a 0. Aos 28 minutos do primeiro tempo, João Cappellaro abriu o placar, que foi ampliado por Pietro Ferraro, aos 38 da segunda etapa.

Na Montanha dos Vinhedos, emoção não faltou. O primeiro tempo foi de controle do Esportivo, que abriu o placar com Eduardo, aos 27 minutos. A segunda etapa foi dramática. Aos 14 e aos 24, Mikhael e João Vitor viraram para o Cruzeiro, mas Eduardo empatou aos 30, de pênalti.

Cinco minutos depois, uma confusão fez com que os times tivessem três expulsos de cada lado. O Tivo não desistiu e recuperou a vantagem com Gustavo Lira. Ainda no final da partida, Saulo levou o segundo amarelo e os serranos terminaram com sete jogadores em campo, mas garantiam a vitória: 3 a 2 para o Tivo.

Na Vila Olímpica, o Gramadense encarou o Inter, com 100% de aproveitamento no torneio. O resultado não foi o esperado, e a equipe da Serra acabou derrotada por 6 a 1. Augusto Kasper marcou o gol do Trem da Serra, aos 29 minutos do primeiro tempo, de pênalti.

No Grupo A, o Grená está em terceiro lugar, com 10 pontos pontos, seguido do Esportivo, com sete. No Grupo B, o Ju é vice-líder, com doze e o Gramadense está na sétima posição, com três.