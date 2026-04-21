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Emoção até o fim
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Serranos têm jogos dramáticos no Gauchão Sub-17

Na penúltima rodada, Esportivo, Caxias e Juventude venceram seus confrontos, enquanto o Gramadense foi goleado pelo Inter

Camila Corso

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