Serranos tem duelos fora de casa na quinta rodada do Gauchão Sub-17

Gramadense ainda não venceu na competição. Patrick Emanuel Ferreira / Divulgação

A quinta rodada do Gauchão Sub-17 acontece neste sábado e os times serranos terão seus confrontos longe de casa.

Às 10h, o Juventude enfrenta o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. Às 15h, o Caxias joga com o Aimoré, no Estádio Cristo Rei.

No mesmo horário, o Esportivo tem um confronto direto com o Inter-SM, no Estádio Presidente Vargas. Com a vitória, o Tivo pode entrar no G-4, que dá vaga às quartas de final.

Além disso, o Gramadense enfrenta o Passo Fundo no Estádio RazaoInfo Vermelhão da Serra, também às 15h. O time de Gramado luta pela primeira vitória no torneio.