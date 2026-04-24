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Chance final
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Serranos lutam por vaga nas quartas de final na última rodada do Gauchão Sub-17

Confrontos da primeira fase acontecem às 15h deste sábado (25). Juventude é o único da Região garantido na próxima fase

Camila Corso

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