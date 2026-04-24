Serranos lutam por vaga nas quartas de final na última rodada do Gauchão Sub-17

Gramadense precisa de uma somatória de resultados para se classificar. mzartys / Divulgação

A primeira fase do Gauchão Sub-17 encerra neste sábado (25). O Juventude está garantido nas quartas de final, enquanto Caxias e Esportivo brigam por suas vagas, em jogos fora de casa. O Gramadense já não tem mais chances de classificação. Todos os duelos iniciam às 15h.

O Papo enfrenta o Passo Fundo, no CT Alviverde. Vice-líder do Grupo B, com 12 pontos, não perde posições, independente do resultado.

Na Chave A, o Caxias encara o Cruzeiro de Santiago, no Estádio José Francisco Gorski. Vitória ou empate classificam o Grená, que é terceiro colocado, com 10 pontos. Caso perca, torce para a derrota de Esportivo ou Inter-SM.

O Tivo está em quarto lugar no Grupo A, com sete pontos, e joga com o Grêmio no CT Hélio Dourado. Derrotas de Inter-SM e Cruzeiro, classificam o Alviazul, independente do resultado. Mas, se o Alvirrubro pontuar, o Tivo é obrigado a, ao menos, imitar a pontuação.

Em caso de triunfos, a vaga será definida no saldo de gols, entre Tivo e o time de Santa Maria. Empates garantem a vaga para os bentogonçalvenses.

O Gramadense é último colocado da Chave B, com três pontos. Sem chances de classificar, por não ter vencido no torneio, enfrenta o Sulbrasil, em Gravataí.

Classificação Grupo A:

Progresso — 12 pts — 4 vitórias — saldo 5 Grêmio — 11 pts — 3 vitórias — saldo 13 Caxias — 10 pts — 3 vitórias — saldo 5 Esportivo — 7 pts — 2 vitórias — saldo 0 Inter-SM — 7 pts — 2 vitórias — saldo -2 Cruzeiro de Santiago — 4 pts — 1 vitória — saldo -5 Aimoré — 0 pts — 0 vitórias — saldo -16

Classificação Grupo B: