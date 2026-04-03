Serranos jogam em casa na terceira rodada do Gauchão Sub-20

A terceira rodada do Gauchão Sub-20 inicia neste sábado (4), e os serranos estão em situações diferentes na tabela, mas jogam em casa para buscar um recomeço.
O Esportivo é o primeiro dos times da região a entrar em campo. O confronto com o Inter acontece no sábado (4), às 16h, na Montanha dos Vinhedos.
No domingo (5), às 15h, a Apafut recebe o Novo Hamburgo na Fundação Marcopolo e o Juventude enfrenta o Inter-SM, no CT Alviverde.
Mais tarde, às 16h, o Brasil-Far encara o Ivoti, no Estádio das Castanheiras. Nesta rodada, o Caxias folga.
No Grupo A, a Apafut é quarta colocada, com três pontos. O Tivo é sexto, com um, e o Grená lanterna, ainda sem pontos. Na Chave B, o Ju ocupa a quarta posição, com três pontos, e o Rubro-Verde, ainda zerado, a oitava colocação.