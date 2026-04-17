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Sem um titular, Caxias está encaminhado para o duelo contra o Volta Redonda

Equipe grená preservou sete titulares no meio de semana pela Copa Sul-Sudeste para chegar em melhores condições para o duelo válido pela terceira rodada da Série C

Rafael Rinaldi

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