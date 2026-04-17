Sem um titular, Caxias está encaminhado para o duelo contra o Volta Redonda

Time de Marcelo Cabo treinou no CT do Boa Vista na manhã desta sexta. PH Almeida / Boa Vista/Divulgação

O Caxias encerrou a preparação para o duelo com o Volta Redonda com um treinamento na manhã desta sexta-feira (17) realizado no CT do Boa Vista, em Saquarema-RJ. Logo após a atividade, a delegação grená viajou cerca de 200 quilômetros até Volta Redonda.

Para o confronto no estádio Raulino de Oliveira no sábado (18), o único desfalque na equipe do técnico Marcelo Cabo continuará sendo o atacante Gaspar. O atleta cumprirá o último dos três jogos de punição pela expulsão na Série B do ano passado, quando ainda vestia as cores do Avaí diante do Remo. Sem ele, Luis Miguel segue na equipe principal.

O time não deverá sofrer novas alterações e conta com a volta dos sete titulares que foram preservados do início do confronto com o Avaí, no meio de semana, pela Copa Sul-Sudeste.

A provável formação grená tem: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício Ribeiro e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Luis Miguel e Salatiel.