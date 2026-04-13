Sem Barbieri, Juventude vai com time sub-20 para enfrentar a Chapecoense pela Copa Sul-Sudeste 

Jogo não será no estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude voltará a usar os atletas do time sub-20 pela quarta rodada da Copa Sul Sudeste. A prioridade do Verdão é a Série B do Brasileiro e a Copa do Brasil. Por isso, o time será basicamente formado pelos atletas da base diante da Chapecoense, na próxima quarta-feira (15), às 21h15min, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A partida não será no Estádio Alfredo Jaconi, pois o gramado recebe o plantio da grama de inverno.

O Papo ainda não venceu na Copa Sul-Sudeste e vem de três derrotas seguidas. O departamento de futebol optou por não usar os titulares na competição. Na estreia diante do Sampaio Corrêa, os jovens perderam fora de casa por 2 a 0. Na segunda rodada, um time misto enfrentou o Novorizontino no Estádio Alfredo Jaconi e nova derrota por 2 a 0. No Ca-Ju, na terceira rodada, os reservas enfrentaram o Grená e perderam por 1 a 0, no Estádio Centenário.

Menos de 24 horas após o jogo de quarta-feira, o time principal do Juventude viaja para o Nordeste, pois o foco está na partida contra o CRB pela Série B do Brasileirão. No sábado (18), o Verdão entra em campo às 20h45min em busca da primeira vitória fora de casa na competição nacional.