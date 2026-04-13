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Sem Barbieri, Juventude vai com time sub-20 para enfrentar a Chapecoense pela Copa Sul-Sudeste 

Verdão prioriza Série B e Copa do Brasil, escalando com jovens para enfrentar a equipe catarinense pelo torneio regional 

Tiago Nunes

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