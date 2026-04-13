Sem atacante titular e com possíveis preservações, Caxias se prepara para duelo na Copa Sul-Sudeste

Gaspar marcou o gol da vitória grená no último Ca-Ju. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias viveu uma semana de vitórias importantes pela Copa Sul-Sudeste e Série C do Brasileiro. Mas os triunfos sobre Juventude e Confiança ficaram para trás. Nesta segunda-feira (13), a equipe de Marcelo Cabo se reapresentou e deu início à preparação para o duelo contra o Avaí, marcado para quarta-feira (15), às 21h30min, na Ressacada. O confronto é válido pela quarta rodada do torneio nacional.

Diferentemente das três partidas anteriores pela competição, quando utilizou força máxima, desta vez o Grená estuda a possibilidade de usar um time misto em Florianópolis, uma vez que o clube voltará a campo pela Série C, no sábado (18), às 18h15min, diante do Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

— Preocupante. Nós vamos fazer uma reunião para entender como nós vamos para frente. Não podemos correr risco de perder nenhum jogador. Hoje temos um grupo muito parelho e homogêneo. Você vê que o Breno sai, entra o Grigor e mantém. O João (Lucas) sai, entra o Matheus (Anjos), e mantém. O Calyson sai, o Jonathan entra muito bem. O Feijão, que não foi nem relacionado para o último jogo, entrou bem — comentou Marcelo Cabo.

Gaspar cumpre suspensão

O atacante Gaspar foi a ausência na vitória sobre o Confiança. Após marcar o gol da vitória grená no Ca-Ju 291, pela Sul-Sudeste, o jogador, que atuava sob efeito suspensivo, foi julgado e punido com três jogos de gancho em competições organizadas pela CBF pela expulsão quando ainda atuava pelo Avaí, na temporada passada, na Série B, diante do Remo. Com isso, ele ainda perderá o duelo contra seu ex-clube catarinense no meio de semana (ele já não atuaria por questões contratuais) e também contra o Volta Redonda, no sábado.

Além de Gaspar, o técnico Marcelo Cabo deverá preservar mais atletas, de olho no confronto no Raulino de Oliveira. Mesmo que isso faça o Caxias deixar a zona de classificação na Sul-Sudeste em caso de tropeço.

O Grená é o segundo colocado do Grupo A, com sete pontos — mesma situação do líder Novorizontino —, mas a apenas um da terceira equipe melhor colocada, a Chapecoense, que tem seis, a dois do Sampaio, com cinco, e a três do Tombense, que tem quatro.

O Caxias viajará até Florianópolis após o treinamento da manhã desta terça-feira (14), no Estádio Centenário. Depois, seguirá direto para o Rio de Janeiro, sem regressar ao Rio Grande do Sul.

— Vamos sentar, escutar todos os departamentos, e aí eu vou tomar a decisão, porque claro, a escalação final é minha. Mas passa muito por isso. Vamos direto de Floripa para o Rio. Então, a gente pode ter jogador que jogue o primeiro e jogue o segundo. Ou não joga o primeiro ou o segundo. Isso aí tudo vamos entender e analisar até terça-feira.