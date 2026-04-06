Segue a reformulação: meia deixa o Caxias e novos atletas podem ser liberados nesta semana

O meia Yann Rolim foi liberado neste fim de semana pelo Caxias para se acertar com o Capital-DF, clube do ex-treinador grená Luizinho Vieira e de nomes que estiveram recentemente no Estádio Centenário, como o lateral Lugano e o centroavante Gustavo Nescau.
Aos 31 anos, o jogador era o substituto imediato de Tomas Bastos na temporada passada, mas não conseguiu se afirmar na equipe com a saída do camisa 10 após o Gauchão. Yann Rolim deixa o Caxias após 20 jogos, com um gol e uma assistência.
Para a função, o departamento de futebol grená trouxe três reforços: João Lucas, Matheus Anjos e Ravanelli.
MAIS SAÍDAS
O Grená ainda quer aliviar a folha salarial após anunciar 15 contratações para a sequência da temporada. Nomes que não tiveram um bom rendimento dentro de campo no primeiro trimestre ainda podem deixar o clube nos próximos dias. São os casos do goleiro Léo Lang e do zagueiro Joílson.
Já o atacante Vitor Feijão, que só atuou em quatro partidas na atual temporada, foi liberado da lista de relacionados para a estreia na Série C contra o Brusque por motivos pessoais.
Já deixaram o Grená: Carlos Henrique, Thiago Ennes, Andrés Robles, Dija, Wellington Reis, Dudu Vieira, Tomas Bastos, Yann Rolim, Zanelatto, Leozinho, Gustavo Nescau, Douglas Skilo e Jeam.