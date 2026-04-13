Centroavante do Caxias, Salatiel destaca força física e projeta equilíbrio técnico para sequência da Série C

Após ter uma assistência com a camisa Grená, Salatiel chegou ao seu primeiro gol Porthus Junior / Agencia RBS

O centroavante Salatiel, 33 anos, marcou seu primeiro gol com a camisa do Caxias na vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, neste domingo (15), pela segunda rodada da Série C. O lance, definido por força física e persistência, ocorreu após o jogador superar a marcação de dois defensores, recuperar o equilíbrio após ser derrubado e finalizar para garantir os três pontos no Estádio Centenário.

Após a partida, o camisa 9 analisou a jogada e a manutenção da intensidade entre os dois tempos da disputa para conquistar a primeira vitória.

— É muito gratificante marcar o primeiro gol pelo Caxias, ainda mais em casa. No primeiro tempo tive uma chance na velocidade e força, mas não fui feliz. Estou contente que na segunda etapa continuou a mesma pegada, a mesma garra, e fui feliz em fazer o gol — afirmou o atacante.

Com passagens por outras equipes da divisão, o centroavante projetou o comportamento dos adversários que enfrentarão o Caxias em Caxias do Sul. Para o jogador, o desempenho recente do time grená deve forçar os visitantes a adotarem posturas mais defensivas.

— Acredito que esse é o estilo de jogo da Série C. Pelo que a gente vem apresentando nos últimos jogos, com bom desempenho tanto em casa quanto fora, acredito que o pessoal vai vir com mais cautela ao jogar aqui — avaliou Salatiel, que completou

— Vai ser muito parecido com esse jogo, não tem para onde correr. Mas a qualidade técnica é o que vai fazer a diferença. Estamos no caminho certo e, se continuarmos nessa intensidade, vai funcionar.

A chegada do atleta ao clube ocorreu de forma imediata à sua estreia. Salatiel foi integrado ao elenco durante a disputa da Copa Sul-Sudeste, viajando para enfrentar o América-MG com apenas um turno de treinamento. Sobre a responsabilidade de assumir a titularidade em um time ainda em formação, o jogador destacou a disposição para atuar.