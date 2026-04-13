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Centroavante do Caxias, Salatiel destaca força física e projeta equilíbrio técnico para sequência da Série C

Centroavante marcou o gol da vitória antes da metade do primeiro tempo, garantindo os primeiros três pontos do Grená na competição nacional

Tiago Nunes

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