Saiba quanto vão custar os ingressos para o primeiro jogo em casa do Caxias na Série C

Depois de estrear no Campeonato Brasileiro da Série C com derrota para o Brusque, por 2 a 1, em Santa Catarina, o Caxias se prepara para o primeiro desafio em casa na competição. E ele ocorre no domingo (12), às 17h, diante do Confiança.
Para esta partida, os ingressos estão à venda ao valor de R$ 50 a arquibancada, para ambas as torcidas; R$ 25 é o valor da meia-entrada. Quem quiser adquirir bilhetes para o setor de cadeiras e social, os valores são de R$ 60.
Vale lembrar que todos os torcedores devem fazer o cadastramento facial no site da Minha Entrada ou direto no aplicativo de sócios da S.E.R. Caxias para acessar ao estádio.
A promoção “Futuro Grená” também segue. Crianças e jovens de 12 a 18 anos incompletos poderão acessar ao Centenário de forma gratuita, mediante cadastro e registro de reconhecimento facial realizados na Sala de Sócios.
Serviço completo:
Ingressos
Arquibancada: R$ 50 (mandante e visitante);
Meia-entrada: R$ 25 (mandante e visitante)
Social e cadeiras: R$ 60
Abertura dos portões: às 15h
Pontos de venda: site Minha Entrada, Loja Bravo 35, Quiosque Loja Bravo 35 (Shopping Villagio), Lounge Personnalite, Loja RA Homem (centro), Aver Barbershop.