Saiba quanto vão custar os ingressos para o primeiro jogo em casa do Caxias na Série C

Torcedor já pode garantir sua entrada para primeiro desafio em casa pela Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de estrear no Campeonato Brasileiro da Série C com derrota para o Brusque, por 2 a 1, em Santa Catarina, o Caxias se prepara para o primeiro desafio em casa na competição. E ele ocorre no domingo (12), às 17h, diante do Confiança.

Para esta partida, os ingressos estão à venda ao valor de R$ 50 a arquibancada, para ambas as torcidas; R$ 25 é o valor da meia-entrada. Quem quiser adquirir bilhetes para o setor de cadeiras e social, os valores são de R$ 60.

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Vale lembrar que todos os torcedores devem fazer o cadastramento facial no site da Minha Entrada ou direto no aplicativo de sócios da S.E.R. Caxias para acessar ao estádio.

A promoção “Futuro Grená” também segue. Crianças e jovens de 12 a 18 anos incompletos poderão acessar ao Centenário de forma gratuita, mediante cadastro e registro de reconhecimento facial realizados na Sala de Sócios.

Serviço completo:

Ingressos

Arquibancada: R$ 50 (mandante e visitante);

Meia-entrada: R$ 25 (mandante e visitante)

Social e cadeiras: R$ 60

Abertura dos portões: às 15h