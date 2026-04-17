Saiba onde assistir a Volta Redonda x Caxias pela terceira rodada da Série C

O Caxias busca a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série C de 2026 neste sábado (18). A partir das 18h15min, a equipe de Marcelo Cabo visita o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, pela terceira rodada da competição.
O Grená vem de vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, no Centenário, e soma três pontos após duas rodadas. Já os cariocas ainda não pontuaram na terceira divisão e perderam para o Guarani, por 2 a 0, na última partida.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VOLTA REDONDA: Felipe Avelino; Pedro Costa, Lucas Adell, Allan Ferreira e Jean Victor; Waguinho, Dener e Luciano Naninho; Romarinho, Marquinho e Rafael Furtado. Técnico: William de Mattia
CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Luis Miguel e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo
ARBITRAGEM
Paulo José Souza Mourão, auxiliado por
Elson Araújo da Silva e Rafael Costa Pinheiro (trio maranhense). Quarto árbitro: Thiago Gomes da Silva-RJ.
ONDE ASSISTIR
O canal SportyNet anuncia a transmissão da partida;
O Futebol da Gáucha será na Atlântida Serra 105.7 no FM e no app de GZH, opção Serra.
COMO CHEGAM
Volta Redonda
O time carioca poupou a maioria dos atletas titulares na Copa Sul-Sudeste, no meio de semana na vitória por 3 a 2 sobre o Tombense. Se o Volta Redonda ainda não pontuou na Série C, no torneio nacional a situação da equié é oposta: o clube lidera o Grupo B com 10 pontos após quatro rodadas.
Caxias
O Grená usou apenas quatro titulares na quarta-feira diante do Avaí, na derrota por 1 a 0, pela Copa Sul-Sudeste. Para a partida no Rio de Janeiro, o técnico Marcelo Cabo ainda não contará com o atacante Gaspar, que cumpre o último dos três jogos de punição por uma expulsão na Série B 2025. Luis Miguel segue na equipe.