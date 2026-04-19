Saiba onde assistir a São Paulo e Juventude pela quinta fase da Copa do Brasil

Juventude e São Paulo começam a decidir nesta terça-feira (21) quem avançará de fase na Copa do Brasil. O confronto de ida da quinta etapa do torneio nacional ocorre às 19h15min, no Morumbi.
O Verdão vem de vitória na Série B do Brasileiro, sobre o CRB, em Maceió, pelo placar de 1 a 0. Já os paulistas sofreram a virada por 2 a 1, diante do Vasco, pela 12ª rodada do Brasileirão, no Rio de Janeiro.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Tolói e Wendell (Enzo Díaz); Luan (Negrucci), Danielzinho; Luciano, Artur e Lucca; Calleri. Técnico: Roger Machado
JUVENTUDE: Pedro Rocha; Messias (Gabriel Pinheiro), Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Manu Castro (Raí Ramos), Luan, Mandaca, Raí Silva (Lucas Mineiro) e Diogo Barbosa; Fábio Lima e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri
ARBITRAGEM
Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (trio paranaense). VAR: Heber Roberto Lopes-SC.
ONDE ASSISTIR
O SporTV e o Premiere anunciam a transmissão da partida;
O Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra, 105.7 no FM e no app de GZH, opção Serra.
COMO CHEGAM
São Paulo
Bobadilla, com uma indisposição e diagnosticado com um quadro de gastroenterocolite aguda, virou dúvida na equipe de Roger Machado. O treinador vive sob pressão no comando do clube paulista, mas sua permanência foi bancada pela direção após a derrota para o Vasco.
Pablo Maia, com um fratura no rosto, e Marcos Antônio, com uma lesão muscular na coxa, são desfalques confirmados. Ferreirinha, com edema na região posterior da coxa esquerda, é dúvida.
Juventude
O goleiro Jandrei não poderá atuar por questões contratuais. O lateral-direito Raí Ramos, com desconforto muscular, o zagueiro Messias, com dores na panturrilha, o lateral-esquerdo Wadson, com uma torção no tornozelo, e o atacante Allanzinho, com dores no posterior da coxa, são dúvidas no time de Maurício Barbieri.