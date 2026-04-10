Saiba onde assistir a  Juventude x Goiás pela quarta rodada da Série B

Verdão retorna ao estádio Alfredo Jaconi após derrota no nordeste. Arte Pioneiro / Reprodução

Juventude e Goiás se enfrentam neste sábado (11), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Papo ainda não venceu na Série B do Brasileirão. O time tem apenas um ponto somado e duas derrotas na competição.

Por outro lado, o Goiás vem embalado, na liderança da Série B com sete pontos, e com uma invencibilidade de 20 jogos nesta temporada de 2026.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Fábio Lima (Raí Ramos), Luan Martins, Mandaca, Raí Silva e Wadson; Manu Castro (MP) e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri

GOIÁS: Tadeu; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Luisão e Nicolas; Felipe Machado, Lourenço, Gegê e Lucas Lima; Cadu (Jean Carlos) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

ARBITRAGEM

Lucas Casagrande auxiliado por Rafael Trombeta e Roberto Rivelino Dos Santos Junior. O trio é paranaense. O quarto árbitro é Jonathan Giovanella Vivian. No VAR, Pathrice Wallace Correa Maia.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

O Futebol da Gaúcha transmite o jogo e a jornada começa às 15h30min na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM.

COMO CHEGAM

JUVENTUDE

O Juventude terá a volta do volante Lucas Mineiro. O atleta deve ficar à disposição no banco após se recuperar de uma lesão. Contudo, outros nomes seguem no departamento médico, como o meia Pablo Roberto, os laterais Patrick Lanza e Alan Ruschel.

Após cumprir o protocolo de concussão da CBF, o zagueiro Marcos Paulo volta a ficar disponível. Recém-contratado, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa já está integrado ao elenco, mas deve passar por um período de adaptação física. A dúvida está em cima de Fábio Lima. O jogador saiu com dores no ombro após ser expulso no Ca-Ju, da Copa Sul-Sudeste.

O técnico Maurício Barbieri não poderá estar na beira do campo, pois foi expulso diante do Fortaleza, na rodada anterior. Quem pode aparecer entre os titulares é o centroavante Alan Kardec. O Papo vem de uma sequência de seis jogos sem vencer entre a Série B e a Copa Sul-Sudeste.

GOIÁS