Saiba onde assistir a Juventude x Chapecoense pela Copa Sul-Sudeste

Juventude enfrenta a Chapecoense fora de Caxias do Sul devido ao plantio da grama de inverno no Estádio Alfredo Jaconi. Arte Pioneiro / Arte Pioneiro

Juventude e Chapecoense se enfrentam pela quarta rodada da Copa Sul-Sudeste. O jogo será nesta quarta-feira (15), às 21h15min, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

O Juventude ainda não venceu pela Copa Sul-Sudeste. O time é lanterna do Grupo B do Torneio Regional com nenhum ponto somado.

A Chapecoense integra o Grupo A e busca vaga nas semifinais. A equipe é terceira colocada com seis pontos, um a menos que o primeiro e segundo colocados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Pedro Rocha; Bernardo, Schaffer e Gabriel Pinheiro; Nathan (Luiz Eduardo), Davi Góes (Kaynan), Iba Ly, Ray Breno e Diogo Barbosa; Carlinhos (Scatolin) e MP. Técnico: Gerson Ramos (auxiliar)

CHAPECOENSE: Anderson; Kauê Arno, Rafael Thyere, Kauan, Da Silva; Vinícius Balieiro, David, Wermeson; Rubens, João Bom e Rodrigo Endrio. Técnico: Celso Rodrigues (auxiliar)

ARBITRAGEM

Lucas Coelho Santos, auxiliado por Thiago Filemon Soares Pinto e Marcelo Araujo Ossimo (trio carioca).

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão em iamgens da X Sports.

Rádio: acompanhe as principais informações do jogo na Gaúcha Serra durante a transmissão de Avaí x Caxias.

COMO CHEGAM

JUVENTUDE

Com a Copa Sul-Sudeste em terceiro plano, o Juventude irá com a equipe basicamente sub-20 para enfrentar a Chapecoense pela quarta rodada do torneio regional. O time principal e os reservas viajam na quinta-feira (16) para enfrentar o CRB pela Série B do Brasileirão, no sábado, fora de casa. Os garotos do Juventude já foram usados diante do Sampaio Corrêa, no Rio de Janeiro, na abertura da Copa Sul-Sudeste.

CHAPECOENSE