Saiba onde assistir a Juventude e Londrina pela Série B do Brasileiro

Juventude e Londrina se enfrentam neste sábado (25), às 21h, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo é válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Juventude busca a terceira vitória seguida na competição. O time de Maurício Barbieri venceu o Goiás e o CRB nas últimas rodadas. Já a equipe paranaense vem na seca de quatro jogos sem resultados positivos.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Léo Índio (Iba Ly ou Mandaca), Raí Silva e Diogo Barbosa; Manu Castro (Fábio Lima) e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri
LONDRINA: Maurício Kozlinski; Weverton, Yago Lincoln, Wallace e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques e Willian Chumbinho; Iago Teles, Bruno Santos e Emiliano Rodríguez. Técnico: Allan Aal
ARBITRAGEM
Gustavo Ervino Bauermann-SC, auxiliado por Alex dos Santos-SC e Alexandre de Medeiros Lodetti-SC. O 4ª árbitro será Wagner Silveira Echevarria. VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior-PR.
ONDE ASSISTIR
O ESPN e Disney+ anunciam transmissão da partida;
O Futebol da Gaúcha na Rádio Gaúcha Serra 102.7 no FM e no app de GZH, opção Serra começa logo após o jogo Botafogo e Inter pela Série A.
COMO CHEGAM
Juventude
O técnico Maurício Barbieri tem muitos desfalques para o jogo deste final de semana contra o Londrina. O técnico já não conta com o meia Pablo Roberto e os laterais Alan Ruschel e Patrick Lanza. A lista do DM aumentou com os atacantes Allanzinho com lesão na coxa e do lateral Wadson com entorse no tornozelo. Mandaca deve ficar de fora após sair com dores no tornozelo diante do São Paulo. O volante Luan Martins foi liberado para acompanhar os atos fúnebres do falecimento do seu pai. O Juventude busca a sua terceira vitória seguida para se consolidar na primeira página da tabela e ingressar no G-6 da Série B. O time é 11º com sete pontos.
Londrina
A equipe paranaense é a primeira fora do Z-4 da Série B. O time tem apenas cinco pontos e vem de um empate em casa na competição. O Londrina empatou com o Ceará em 0 a 0. Ao todo, dos últimos quatro jogos, o time tem duas derrotas e dois empates na Série B.