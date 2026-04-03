Saiba onde assistir a Fortaleza x Juventude pela terceira rodada da Série B

Fortaleza e Juventude entram em campo neste sábado (4), às 16h, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.
As duas equipes não venceram neste começo da Série B e acumulam uma derrota e um empate cada na competição. O Juventude chega após empate em 0 a 0 com Novorizontino. Já o Fortaleza empatou sem gols com Cuiabá.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
FORTALEZA: Brenno; Mailton, Ronald, Brítez, Lucas Gazal e Fuentes; Lucas Sasha, Rony e Pochettino; Vitinho e Luiz Fernando. Técnico: Estephano Djan (auxiliar)
JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva e Wadson; Manuel Castro (Safira) e MP. Técnico: Maurício Barbieri
ARBITRAGEM
Raphael Claus terá como auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa. O trio é de São Paulo. No VAR Rodrigo Carvalhaes de Miranda-RJ. Renato Pinheiro será o quarto árbitro.
ONDE ASSISTIR
O jogo terá transmissão nos canais ESPN, Disney+, Rede TV (menos Rio Grande do Sul) e SportyNet.
O Futebol da Gaúcha começa às 15h30min na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM.
COMO CHEGAM
JUVENTUDE
O Juventude segue com quatro desfalques para enfrentar o Fortaleza. O técnico Maurício Barbieri não conta com o volante Lucas Mineiro na transição física e outros três nomes no DM. Estão em tratamento o meia Pablo Roberto, o lateral Patrick Lanza e o Alan Ruschel. A dúvida que fica é se o treinador vai alterar o ataque para voltar a fazer gols. O time vem de quatro jogos sem vencer e sem balançar as redes. A tendência é a manutenção do esquema com três zagueiros.
FORTALEZA
O Fortaleza não contará com o técnico Thiago Carpini na beira do campo diante do Juventude. Ele foi expulso após uma confusão com o treinador do Cuiabá, Eduardo Barros, na última rodada da Série B do Brasileiro. Na ocasião, o Leão empatou em 0 a 0, na Arena Castelão. O time ainda não venceu nesta arrancada da Série B, assim como o Juventude. O Tricolor perdeu a estreia por 4 a 0 para o Botafogo-SP.
O time do nordeste ainda tem quatro desfalques. João Ricardo tem lesão ligamentar no joelho direito. Pierre tem dores no adutor da coxa. Já Bruninho se recupera de problema no tendão. Tomás Cardona está na transição e é dúvida.