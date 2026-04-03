Saiba onde assistir a Fortaleza x Juventude pela terceira rodada da Série B

Jogo ocorre neste final de semana no nordeste. Arte Pioneiro / Reprodução

Fortaleza e Juventude entram em campo neste sábado (4), às 16h, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

As duas equipes não venceram neste começo da Série B e acumulam uma derrota e um empate cada na competição. O Juventude chega após empate em 0 a 0 com Novorizontino. Já o Fortaleza empatou sem gols com Cuiabá.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Ronald, Brítez, Lucas Gazal e Fuentes; Lucas Sasha, Rony e Pochettino; Vitinho e Luiz Fernando. Técnico: Estephano Djan (auxiliar)

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva e Wadson; Manuel Castro (Safira) e MP. Técnico: Maurício Barbieri

ARBITRAGEM

Raphael Claus terá como auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa. O trio é de São Paulo. No VAR Rodrigo Carvalhaes de Miranda-RJ. Renato Pinheiro será o quarto árbitro.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão nos canais ESPN, Disney+, Rede TV (menos Rio Grande do Sul) e SportyNet.

O Futebol da Gaúcha começa às 15h30min na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM.

COMO CHEGAM

JUVENTUDE

O Juventude segue com quatro desfalques para enfrentar o Fortaleza. O técnico Maurício Barbieri não conta com o volante Lucas Mineiro na transição física e outros três nomes no DM. Estão em tratamento o meia Pablo Roberto, o lateral Patrick Lanza e o Alan Ruschel. A dúvida que fica é se o treinador vai alterar o ataque para voltar a fazer gols. O time vem de quatro jogos sem vencer e sem balançar as redes. A tendência é a manutenção do esquema com três zagueiros.

FORTALEZA

O Fortaleza não contará com o técnico Thiago Carpini na beira do campo diante do Juventude. Ele foi expulso após uma confusão com o treinador do Cuiabá, Eduardo Barros, na última rodada da Série B do Brasileiro. Na ocasião, o Leão empatou em 0 a 0, na Arena Castelão. O time ainda não venceu nesta arrancada da Série B, assim como o Juventude. O Tricolor perdeu a estreia por 4 a 0 para o Botafogo-SP.