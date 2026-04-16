Saiba onde assistir a CRB x Juventude pela Série B do Brasileirão

Juventude busca primeira vitória fora de casa na Série B. Arte Pioneiro / Reprodução

CRB e Juventude entram em campo pela 5ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será neste sábado (18), às 20h45min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

O Juventude vem de vitória sobre o Goiás por 2 a 0 e interrompeu uma sequência sem vitórias. O time é 15º colocado com quatro pontos e deixou a zona de rebaixamento.

Quem está no Z-4 é o adversário do Verdão. O CRB acumula oito jogos sem vitórias entre Série B e Copa do Nordeste. O time vem de derrota para o Athletic por 3 a 2.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Fábio Lima, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva (Lucas Mineiro) e Wadson; Allanzinho e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri

CRB: Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Luizão, Pedro Castro e Danielzinho; Douglas Baggio, Dadá Belmonte e Mikael (Luiz Phellype). Técnico: Eduardo Barroca.

ARBITRAGEM

André Luiz Skettino Policarpo Bento auxiliado por Leonardo Henrique Pereira e Samuel Henrique Soares Silva. Trio Mineiro. No VAR Alexandre Vargas Tavares de Jesus-RJ.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão em imagens pelos canais: ESPN / Disney+, SportyNet e X Sports.

O Futebol da Gaúcha começa logo após a transmissão de Volta Redonda x Caxias, na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM e GZH/Serra.

COMO CHEGAM

JUVENTUDE

O Juventude viajou com uma baixa para a partida no Nordeste. O lateral-direito Raí Ramos sentiu um desconforto muscular e não acompanhou a delegação. Por outro lado, o técnico Maurício Barbieri conta com o reforço do lateral-esquerdo Diogo Barbosa. O atleta jogou 45 minutos contra a Chapecoense pela Copa Sul-Sudeste.

A tendência é de manutenção da equipe que venceu o Goiás com a entrada de Fábio Lima no lugar de Ramos. Seguem de fora os laterais Alan Ruschel e Patrick Lanza, e o meia Pablo Roberto. A Verdão conseguiu amenizar a pressão sobre o técnico Maurício Barbieri após vencer o Goiás, por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi. O Juventude é 15º colocado com quatro pontos.

CRB