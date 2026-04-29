Saiba onde assistir a Cianorte e Juventude pela penúltima rodada da Copa Sul-Sudeste

Cianorte e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 20h, no Estádio Willie Davids, no Paraná, pela quinta rodada da Copa Sul-Sudeste.
O Juventude tem apenas um ponto e ocupa a última colocação do torneio regional. O Verdão não trata a competição como prioridade e tem usado um time alternativo.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
CIANORTE: Igor Castro; Paulo Roberto, Allan Bahia, Jakão, David Cabeça; Kaká, Ibson, David Kauã; Carlito, Reifit e Crysthyan Lucas. Técnico: Rafael Ferro
JUVENTUDE: Joaquim; Bernardo, Shaffer, Kaynan; Luis Eduardo, Davi Góes, Trevisol, LH, Gabriel Borges; Carlinhos e Scatolin. Técnico: Gerson Ramos (auxiliar)
ARBITRAGEM
Julio Cesar Pfleger auxiliado por Deise Genoefa Bellaver e Laizi Silva. Andre Ricardo Martins será o quarto árbitro.
ONDE ASSISTIR
O XSports e SportyNet (youtube) anunciam transmissão da partida.
COMO CHEGAM
CIANORTE
Com cinco pontos, o Cianorte tem chance de classificação faltando duas rodadas para o fim da primeira fase da competição. Atualmente o time é penúltimo colocado, mas está a dois pontos do G-2.
JUVENTUDE
O Juventude vai com um time alternativo enfrentar o Cianorte pela penúltima rodada da Copa Sul-Sudeste. O clube vai com o G-3 e alguns atletas da equipe sub-20. Os titulares e reservas imediatos ficaram em Caxias do Sul treinando para a partida da Série B do Brasileirão fora de casa diante do Atlético-GO, domingo (3), às 18h30, fora de casa.