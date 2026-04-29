Saiba onde assistir a Cianorte e Juventude pela penúltima rodada da Copa Sul-Sudeste

Equipes vivem momentos distintos na Copa Sul-Sudeste. Arte Pioneiro / Arte Pioneiro

Cianorte e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 20h, no Estádio Willie Davids, no Paraná, pela quinta rodada da Copa Sul-Sudeste.

O Juventude tem apenas um ponto e ocupa a última colocação do torneio regional. O Verdão não trata a competição como prioridade e tem usado um time alternativo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CIANORTE: Igor Castro; Paulo Roberto, Allan Bahia, Jakão, David Cabeça; Kaká, Ibson, David Kauã; Carlito, Reifit e Crysthyan Lucas. Técnico: Rafael Ferro

JUVENTUDE: Joaquim; Bernardo, Shaffer, Kaynan; Luis Eduardo, Davi Góes, Trevisol, LH, Gabriel Borges; Carlinhos e Scatolin. Técnico: Gerson Ramos (auxiliar)

ARBITRAGEM

Julio Cesar Pfleger auxiliado por Deise Genoefa Bellaver e Laizi Silva. Andre Ricardo Martins será o quarto árbitro.

ONDE ASSISTIR

O XSports e SportyNet (youtube) anunciam transmissão da partida.

COMO CHEGAM

CIANORTE

Com cinco pontos, o Cianorte tem chance de classificação faltando duas rodadas para o fim da primeira fase da competição. Atualmente o time é penúltimo colocado, mas está a dois pontos do G-2.

JUVENTUDE