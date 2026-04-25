Saiba onde assistir a Caxias x Ypiranga pela quarta rodada da Série C

Caxias e Ypiranga farão o clássico gaúcho da Série C do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (27). O encontro válido pela quarta rodada da competição está marcado para as 20h, no Estádio Centenário.
O Grená vem de derrota para o Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por 1 a 0, e abre a rodada na 14ª colocação da tabela, com três pontos.
Já o Canarinho segue invicto, na vice-liderança, com sete pontos, e vem de goleada sobre o Anápolis, por 3 a 0, em Erechim.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque (Vitor Gabriel), Ianson, Maurício Ribeiro e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.
YPIRANGA: Gabriel; Léo Gobo, Walce, William Gomes; Cleiton, Ramon, Dionísio, Léo Rafael e Nicolas; Danielzinho e Renan Gorne. Técnico: Gabrado Júnior.
ARBITRAGEM
Marcos Mateus de Sousa, auxiliado por Fábio Pereira e Samuel Smith Nobrega Silva (trio do Tocantins). Quarto árbitro: Rodrigo Brand da Silva-RS.
ONDE ASSISTIR
O canal SportyNet anuncia a transmissão da partida;
O Futebol da Gaúcha Serra nos 102.7 do FM e no app de GZH, opção Serra.
COMO CHEGAM
Caxias
O lateral-direito Felipe Albuquerque é a única dúvida no time de Marcelo Cabo. Com dores no joelho, o atleta poderá ceder o lugar a Vitor Gabriel entre os 11 iniciais. Já o atacante Gaspar retorna após cumprir três jogos de punição em competições nacionais. Pelo mesmo motivo, o atacante Felipe Rangel desfalca a equipe na segunda. Ele pegou um jogo de gancho no STJD.
Sem atletas no departamento médico, o lateral-direito Ronei e o meia Ravanelli poderão ser relacionados para o confronto.
Ypiranga
A principal novidade no Canarinho estará na casamata. O técnico Gabardo Júnior fará sua estreia no comando da equipe. O ex-treinador do São José foi o escolhido para a vaga de Raul Cabral, que optou em aceitar a proposta para treinar o Figueirense.
A tendência é pela manutenção da equipe que vinha atuando, na formação 3-5-2 imposta pela antiga comissão técnica.
INGRESSOS
- Arquibancada: R$50 (mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 25 (mandante e visitante);
- Social e cadeiras: R$ 60 (mandante).
Abertura dos portões: às 18h.