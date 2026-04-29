Saiba onde assistir a Caxias x Volta Redonda pela quinta rodada da Copa Sul-Sudeste

Caxias e Volta Redonda novamente estarão frente a frente, depois de 12 dias, desta vez pela Copa Sul-Sudeste. O jogo é válido pela quinta rodada da primeira fase e ocorre nesta quinta-feira (30), às 21h15min, no Estádio Centenário.
Na última rodada, o Grená perdeu para o Avaí, na Ressacada, por 1 a 0, e caiu para a terceira colocação do Grupo A, com sete pontos.
Já os cariocas derrotaram o Tombense, por 3 a 2, em casa, e mantiveram-se na liderança do Grupo B, com 10 pontos, e podem garantir, matematicamente, a classificação às semifinais nesta rodada.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque (Vitor Gabriel), Ianson, Maurício (Moraes) e Roberto (Victor Sá); Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas (Matheus Anjos); Calyson (Ravanelli), Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo
VOLTA REDONDA: Deivity; Wellington Silva (Pedro Costa), Alan Ferreira (Lucas Adell), Rafael Castro e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Caio Henrique, Du Fernandes; Romarinho, Kauã e Rafael Furtado (Marquinho). Técnico: Neto Colucci (auxiliar)
ARBITRAGEM
Diego da Costa Cidral, auxiliado por Bruno Muller e Diogo Berndt (trio catarinense). Quarto árbitro: Francisco Soares Dias-RS.
ONDE ASSISTIR
O X Sports anuncia a transmissão da partida;
A Rádio Gaúcha Serra transmite o jogo a partir das 21h no 102.7 do FM e no app de GZH, opção Serra.
COMO CHEGAM
Caxias
O clube irá com o que tem de melhor no elenco para tentar voltar ao G-2. No entanto, atletas com desgaste ou risco de lesão podem ser preservados. Casos, por exemplo, dos laterais Felipe Albuquerque e Roberto, do zagueiro Maurício e do atacante Calyson.
Volta Redonda
A equipe carioca anunciou na terça-feira (28) a chegada do técnico Mário Jorge no lugar de William de Mattia. A pesar de ir bem na Sul-Sudeste, o Volta Redonda somou apenas uma vitória na Série C do Brasileiro. A estreia do novo técnico será apenas no próximo domingo (3), no confronto contra o Brusque.