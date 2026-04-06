Saiba onde assistir a Caxias x Juventude pela 3ª rodada da Copa Sul-Sudeste

Caxias e Juventude estarão frente a frente pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste nesta quarta-feira (8). O Ca-Ju 291 ocorre às 18h, no Estádio Centenário.
O Grená é o terceiro colocado do Grupo A com quatro pontos conquistados diante de Operário-PR (0 a 0) e América-MG (1 a 2). Já o Verdão é o lanterna do Grupo B e vem de duas derrotas por 2 a 0 para o Sampaio Corrêa-RJ e Novorizontino.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Moraes (Maurício) e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo
JUVENTUDE: Jandrei (Ruan Carneiro); Rodrigo Sam (Schaffer), Messias (Bernardo) e Titi; Raí Ramos (Fábio Lima), Iba Ly, Léo Índio, Mandaca e Allanzinho; MP (Scatolin) e Safira. Técnico: Maurício Barbieri
ARBITRAGEM
Bruno Mota Correia, auxiliado por Carlos Henrique Cardoso de Souza e Thayse Marques Fonseca (trio do Rio de Janeiro). Quarto árbitro: Roger Goulart
ONDE ASSISTIR
O canal X Sports anuncia a transmissão da partida;
A Rádio Gaúcha Serra transmite o clássico no 102.7 FM e no app de GZH, opção Serra, a partir das 17h30min.
COMO CHEGAM
CAXIAS
O técnico Marcelo Cabo deverá escalar força máxima para o Ca-Ju 291. A novidade na equipe deverá ser a entrada do zagueiro Moraes na vaga de Maurício.
JUVENTUDE
O técnico Maurício Barbieri deverá preservar a equipe principal de olho no confronto da segunda rodada da Série B, no sábado (11), diante do Goiás.
O zagueiro Gabriel Pinheiro e o volante Luan, expulsos diante do Novorizontino, cumprem suspensão. Já o zagueiro Marcos Paulo se recupera de um choque de cabeça.
INGRESSOS
Arquibancada (mandante e visitante) – R$ 50
Meia-entrada (mandante e visitante) – R$ 25
Social e cadeiras – R$ 60
Abertura dos portões: 16h