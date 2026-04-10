Saiba onde assistir a Caxias x Confiança pela segunda rodada da Série C

O Caxias entra em campo, neste domingo (12), às 17h, no Estádio Centenário, diante do Confiança. O confronto é válido pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois times foram derrotados na estreia e buscam a recuperação.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício Ribeiro e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo
CONFIANÇA: Rafael Pascoal; Valdir Júnior (Weriton), Lucas Cunha, Eduardo Moura e Renilson; Matheus Julião, PH e Gabriel Zeca (Fabrício Oya); Sassá, PK e Breyner Camilo. Técnico: Cláudio Caçapa
ARBITRAGEM
Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Hugo Savio Xavier Correa e Tiego Henrique dos Santos Braga (trio de Goiano). Quarto árbitro: Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo-RS.
ONDE ASSISTIR
O canal Sporty Net anuncia a transmissão da partida.
O Futebol da Gaúcha começa 16h30min, na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM.
COMO CHEGAM
Caxias
O Caxias chega embalado pela vitória no clássico Ca-Ju 291, pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste. O time do técnico Marcelo Cabo busca a segunda vitória consecutiva na temporada e a primeira na Série C. Na estreia, a equipe grená perdeu de virada para o Brusque, por 2 a 1, em Santa Catarina.
O volante Breno Santos deixou o confronto diante do Juventude no intervalo. A tendência é que ele não preocupe e deva atuar contra os sergipanos. Com isso, o técnico Marcelo Cabo poderá repetir a escalação que iniciou o clássico.
Confiança
O Confiança estreou na Série C com derrota em casa. A equipe sergipana perdeu para o Amazonas, por 1 a 0. Em contrapartida, no meio de semana, venceu o Itabaiana fora de casa, 1 a 0, pela Copa do Nordeste. Para o confronto diante do Caxias, o técnico Claudio Caçapa não deve contar com o lateral-esquerdo Kelvyn, ex-Juventude e Caxias, que está em processo de transição, após ter sentido um desconforto muscular.
No elenco, o Confiança conta com jogadores conhecidos do futebol caxiense. O goleiro Mateus Emiliano, o lateral-esquerdo Marcelo Nunes, o zagueiro Lucas Cunha, os volantes Lorran e Fabricio Oya e o atacante Iago, todos ex-Caxias.