Saiba onde assistir a Brusque x Caxias pela primeira rodada da Série C

O primeiro compromisso do Caxias pelo Campeonato Brasileiro da Série C será diante do Brusque, neste sábado (4). A partida está marcada para as 18h, na Arena Simon.
O Caxias vem de vitória sobre o América-MG, por 2 a 1, em Minas Gerais, pela segunda rodada da Copa Sul-Sudeste. Já os catarinenses não atuam desde o dia 28 de fevereiro, quando perderam para o Criciúma, por 1 a 0, na semifinal da Taça ACESC.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
BRUSQUE: Matheus Nogueira; Pedro Medeiros, Alisson Cassiano, Rafael Milhorim (Cipriano) e Raimar (João Félix); Gazão, Jonatan Lucca e João Prado; Petterson (Macário), Álvaro e Héber . Técnico: Higo Magalhães.
CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos, Marcelo Freitas (Matheus Nunes) e João Lucas (Matheus Anjos); Calyson, Gaspar (Luís Miguel) e Felipe Rangel (Salatiel). Técnico: Marcelo Cabo
ARBITRAGEM
Murilo Tarrega Victor, auxiliado por
Denis Matheus Afonso Ferreira e Henrique Perinelli Oliveira (trio paulista). Quarto árbitro: Cinesio Mendes Junior-SC.
ONDE ASSISTIR
O canal Sporty Net anuncia a transmissão da partida, que também estará disponível no YouTube.
O Futebol da Gaúcha começa logo após Fortaleza x Juventude, na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM.
COMO CHEGAM
Brusque
A equipe realizou um jogo-treino diante do Marcílio Dias no sábado (28), e empatou em 1 a 1. O gol do Brusque foi marcado por Heber. O atacante Clinton, um dos destaques da equipe no Catarinense, passou por uma cirurgia e desfalca a equipe por um mês.
A equipe anunciou alguns reforços após o estadual, como o lateral-direito Jeferson (Botafogo-SP), o volante Guga (do Carlos Renaux-SC), e o atacante Macário (do Taubaté) e renovou com o lateral-direito Pedro Medeiros. O elenco ainda conta com o zagueiro Cipriano e o atacante Petterson, ambos ex-Juventude, e o centroavante Álvaro, ex-Caxias.
Caxias
Após três eliminações no mês de fevereiro (duas no Gauchão e uma na Copa do Brasil), o elenco foi reformulado com 15 novas contratações e 15 saídas.
O time vem de boa arrancada na Copa Sul-Sudeste. Empate com o Operário-PR (0 a 0) e vitória sobre o América-MG (2 a 1).