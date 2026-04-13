Saiba onde assistir a Avaí x Caxias pela quarta rodada da Copa Sul-Sudeste

Grená segue invicto no torneio nacional. Arte Pioneiro / Reprodução

O Caxias colocará sua invencibilidade à prova na Copa Sul-Sudeste diante do Avaí na quarta-feira (15). O duelo é válido pela quarta rodada da primeira fase e ocorre às 21h30min no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

O Grená conquistou sete pontos após três partidas e está na segunda colocação do Grupo A. O time treinado por Marcelo Cabo derrotou o Juventude, por 1 a 0, na rodada passada.

Já os catarinenses ainda não venceram na Sul-Sudeste. O Avaí somou apenas um ponto na competição, na quarta colocação do Grupo B e, na terceira rodada, perdeu para a Chapecoense, por 2 a 1, na Arena Condá.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

AVAÍ: Igor Bohn; Wesley Gasolina, Guilherme Aquino, Jefferson Maciel e Quaresma (DG); Del Piage (Zé Ricardo), Jamerson, Cristiano e Hyan; Sorriso e Walace. Técnico: Cauan de Almeida

CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto (Vitinho); Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson (Felipe Rangel), Luis Miguel e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo

ARBITRAGEM

José Mendonça da Silva Júnior, auxiliado por Heitor Alex Eurich e Lucas Henrique Gowatiski (trio paranaense). Quarto árbitro: Eduardo de Carvalho Corrêa-SC.

ONDE ASSISTIR

O canal SportyNet anuncia a transmissão da partida;

A Rádio Gaúcha Serra transmite o jogo no 102.7 do FM e no app e GZH, opção Serra, a partir das 21h.

COMO CHEGAM

Avaí

Com foco na disputa da Série B — onde está invicto, em segundo lugar na tabela, com oito pontos —, o Avaí tem utilizado uma equipe alternativa na Copa Sul-Sudeste.

O técnico Cauan de Almeida não terá o meia Luiz Henrique, expulso diante da Chapecoense, mas contará com o retorno do lateral-esquerdo Douglas Teixeira, que cumpriu suspensão pelo cartão vermelho que recebeu diante do Cianorte.

Caxias

O clube vem de vitória na Série C, sobre o Confiança, por 1 a 0, em Caxias do Sul. O atacante Gaspar, punido com três jogos de suspensão em competições nacionais desfalca a equipe. Ele já não poderia atuar diante do Avaí por questões contratuais.