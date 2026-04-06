Saiba o que diz o parecer da auditoria externa sobre as contas do Juventude de 2025

Pelo segundo ano seguido o Juventude teve superávit. Jeff Botega / Agencia RBS

Enquanto o futebol brasileiro frequentemente estampa manchetes sobre crises financeiras e atrasos salariais, o Juventude consolida-se em uma prateleira isolada de gestão. Na semana passada, o Conselho Deliberativo do clube não apenas conheceu os números do balanço de 2025, mas recebeu a garantia técnica de que o Verdão vive seu momento mais sólido institucionalmente. Com pareceres favoráveis da auditoria independente HLB Brasil e do Conselho Fiscal, as contas que registram o maior faturamento da história do clube foram aprovadas sem qualquer ressalva.

O resultado financeiro de 2025 aponta um superávit de R$ 25,5 milhões, um número que, embora inferior aos R$ 34 milhões de 2024, mostra que o clube está no caminho certo. Para o Conselho Fiscal do Ju, o equilíbrio entre o investimento no futebol e a responsabilidade com o caixa foi o grande trunfo do exercício.

— Destacamos, positivamente, que no ano de 2025, o clube apresentou a maior receita da sua história. Em contrapartida, teve um aumento de gastos com desportos, mas mesmo assim obteve um resultado superavitário de 25,5 milhões, primando pelo equilíbrio e, principalmente, pela saúde financeira do clube. Salientamos que o parecer da auditoria não apresentou nenhuma ressalva — afirmou Paulo Machado, presidente do Conselho Fiscal, ao recomendar a aprovação em Assembleia Geral.

Auditoria Independente: O "Selo de Qualidade"

Um dos pontos mais celebrados pela diretoria o parecer da auditoria externa. Sem pendências técnicas ou ajustes contábeis que poderiam gerar observações, o relatório da HLB Brasil foi categórico quanto à transparência dos dados apresentados. O auditor independente Mozart Labissevcki Belmonte destacou que o Juventude segue rigorosamente as normas contábeis brasileiras para entidades sem fins lucrativos e pequenas e médias empresas (NBC ITG 2002 e NBC TG 1000).

— Em nossa opinião, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Esporte Clube Juventude em 31 de dezembro de 2025. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro — explicou Belmonte no documento oficial.

Infraestrutura e Fair Play Financeiro

O relatório de gestão também detalha para onde foi o dinheiro. O Juventude não apenas pagou dívidas, mas transformou o faturamento em patrimônio físico. O grande destaque foi a modernização do Centro de Formação de Atletas e Cidadãos (CFAC), que agora conta com um campo de gramado sintético de padrão internacional.

De acordo com o documento de gestão do clube, essa postura coloca o Juventude em um grupo seleto de clubes que já operam sob as rígidas regras do Fair Play Financeiro, mesmo antes de exigências obrigatórias da CBF.

— Ao longo do exercício, promovemos uma evolução consistente de nossa infraestrutura. Essa condução responsável coloca o clube entre os raros casos do futebol brasileiro que já operam em conformidade com os princípios do fair play financeiro. Registramos o maior faturamento de nossa história e avançamos de forma decisiva no equacionamento de passivos, alcançando um patamar de endividamento residual — destaca o texto assinado pelo presidente Fábio Pizzamiglio.