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Saiba o que diz o parecer da auditoria externa sobre as contas do Juventude de 2025

Balanço do ano passado registra superávit de R$ 25,5 milhões e maior faturamento da história do Juventude 

Tiago Nunes

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